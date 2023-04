Cascina merlata... l'abbiamo sognata! installazione tra sogni e cuscini

Essere cittadini attivi significa contribuire con gesti e pensieri alla trasformazione e al cambiamento degli spazi che abitiamo.

Ma quali sono i sogni di chi vive gli spazi del proprio quartiere? E come immaginano i possibili cambiamenti attorno a loro le persone che ci abitano?



Mirabilia propone una serie di workshop, in cui a prendere vita saranno i pensieri, i sogni e le speranze che ciascuno ha per sé e per il territorio.

L'esito finale sarà la realizzazione di un'installazione site specific fatta di cuscini, tessuti e tanti materiali differenti che racconterà i desideri e le aspettative delle persone sul quartiere che sarà montata ed inaugurata l'11 giugno.

Un'occasione per dire la propria, per dedicarsi un momento di creatività, per condividere e prendere parte alla creazione di un'opera d'arte!



La proposta è pensata per adulti, bambin* e ragazz* a partire dagli 8 anni.

Non sono richieste competenze pregresse ma solo tanta voglia di sognare!



Le date dei workshop:

15/04 ore 16.00-17.30

30/04 ore 16.00-17.30

14/05 ore 16.00-17.30

28/05 ore 16.00-17.30



Per iscrizioni: https://forms.gle/qtjgReeDpKsEiS518