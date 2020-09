Al Castello Sforzesco arriva il festival del disegno per tutti i bambini. Ingresso gratis

Sabato 12 e domenica 13 settembre torna al Castello Sforzesco il Festival del Disegno, a cura di Fabriano in collaborazione con il Comune di Milano. Una quinta edizione rinnovata e ripensata per permettere a tutti di partecipare in sicurezza tra iniziative dal vivo e accessibili on line.

Il Festival

Il Festival è accompagnato dalla simpatia e dai colori dei personaggi creati da Guido Scarabottolo. Tanti i fumettisti, calligrafi e illustratori da cui poter imparare e con cui divertirsi, nel rispetto delle misure di sicurezza, sperimentando tecniche diverse, affinando le proprie capacità o provando per la prima volta, dopo molto tempo, l’emozione che nasce dalla matita che scorre sul foglio e dà vita a un segno.

Dal corso di disegno brutto alla monotipia, dalla costruzione del libro tridimensionale alla calligrafia, dalla tecnica pittorica giapponese Sumi e fino alla street art: matite, pastelli, pennelli, pennini, inchiostri, tempere, pennarelli insieme a ogni tipo di carta saranno i protagonisti guidati dall'esperienza di Paolo Bacilieri, Alessandro Bonaccorsi, Anusc Castiglioni, Cibo, Silvia Gasparetto, Shozo Koike, Giulia Orecchia, Elisa Talentino, Zuzu con gli amici di Libri Finti Clandestini, Massimo Gonzato e Daniela Moretto di Smed (Scrivere a Mano nell’Era Digitale) e la straordinaria partecipazione del neuroscienziato Davide Crepaldi che, in dialogo con Emanuela Pulvirenti, docente di Storia dell’Arte e fondatrice dello studio di progettazione e light design Triskeles Associato, proporrà una riflessione dedicata al disegno e alle sue funzioni cognitive.

Tutte le attività sono gratuite.

Norme di sicurezza

Nei due giorni dell'evento verranno adottate le massime misure di sicurezza a tutela dei visitatori: