San Silvestro: Cats, Il musical con Malika Ayane

Il 31 dicembre festeggia il San Silvestro con il musical più famoso al mondo e brinda a mezzanotte con il cast, al Sistina Chapiteau. La grande produzione internazionale della PeepArrow Entertainment in collaborazione con il Teatro Sistina firmata dal più attivo e creativo regista, produttore e adattatore di Musical italiano, Massimo Romeo Piparo: “Cats”, il Musical per eccellenza, il titolo che ha cambiato la Storia di questo genere di spettacolo, con musiche di Sir Andrew Lloyd Webber e testi del Premio Nobel T.S. Eliot, per la prima volta al mondo è ambientato a Roma, in una ipotetica e futuristica “discarica” di opere d’arte, di reperti archeologici, con il Colosseo sullo sfondo.

A 40 anni dal suo debutto a Broadway (1982), dove ha fatto registrare fino al 2006 il record mondiale di repliche consecutive, restando ancora oggi, tra i primi quattro Musical più rappresentati della Storia, il “Cats” di Piparo ha come protagonista Malika Ayane nel ruolo di Grizabella, insieme ad un grande cast di artisti e l’Orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello. Musica e danza, ma anche illusionismo e magia con gli effetti speciali affidati al gatto-mago Mr.Mistoffelees, hanno già incantato, in Italia dal suo debutto, oltre 70.000 spettatori.