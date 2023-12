La Prima del Sistina Chapiteau: anche Sala al taglio del nastro

È stato inaugurato mercoledì 13 dicembre il Sistina Chapiteau, all'interno dello Scalo Farini: il nuovo teatro 'viaggiante' (con 1.500 posti e un palcoscenico di oltre 300 metri quadrati) ha visto in scena il musical 'Cats' con Malika Ayane nel ruolo di Grizabella. Con il direttore del Sistina, Massimo Romeo Piparo, al taglio del nastro ha partecipato il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

'Cats' sarà in scena per tutte le festività natalizie, fino al 7 gennaio 2024, con l'orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello e le coreografie di Billy Mitchell. Nella versione italiana firmata da Piparo viene ambientata a Roma, in una ipotetica e futuristica discarica di opere d’arte e di reperti archeologici, con il Colosseo sullo sfondo.

Tanti gli ospiti della Prima: da Red Canzian con la figlia Chiara (che interpreta Grizabella nel Tour italiano dello spettacolo, mentre Malika Ayane è in scena a Roma e Milano) ad Arisa, da Demetrio Albertini a Claudio Bisio, da Miss Keta a Nina Zilli. E ancora, Francesco Sarcina e Le Vibrazioni, Fabio Perversi dei Matia Bazar, Camila Raznovich, Paola Barale, Rosalinda Cannavò, cestisti della Pallacanestro Olimpia Milano, Stefano Tonut, Giampaolo Ricci, Shavon Shields, Diego Flaccadori e Guglielmo Caruso, Peppe Poeta.