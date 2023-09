Due eventi per celebrare il ‘Mese del Luppolo’, tra degustazioni e attività coinvolgenti

A settembre si celebra il ‘Mese del Luppolo’: è, infatti, questo il periodo in cui si concentra la raccolta delle infiorescenze della pianta, tra gli ingredienti principali della birra.

Il luppolo rappresenta, anche, l’elemento cardine del Birrificio Angelo Poretti.

Da oltre 140 anni, infatti, i Mastri Birrai del Birrificio si impegnano nella selezione delle migliori varietà di luppolo, scegliendole tra le 300 provenienti da ogni parte del mondo e combinandole, sapientemente, al fine di realizzare ricette d’eccellenza.

Dalla curiosità, e dalla combinazione di diverse varietà di luppolo, i Mastri Birrai hanno dato vita ad un ampio assortimento di birre, tra cui le apprezzate 4 Luppoli L’Originale e la nuova 9 Luppoli IPA.

Inoltre, dal 2019, il Birrificio Angelo Poretti, spinto dal desiderio di innovare e di stringere il già profondo legame che ha con il territorio, ha introdotto una varietà di luppolo Cascade coltivata in Italia.

Questo ingrediente è, anche, il simbolo del Birrificio Angelo Poretti, che vuole, quindi, celebrare il ‘Mese del Luppolo’ insieme a tutti gli appassionati di birra in maniera speciale; per questo, ha organizzato due eventi dedicati, uno presso Edicola Civic e l'altro a Cascina Cuccagna.

Alla scoperta del ‘Mese del Luppolo’

Dall’11 al 17 settembre, Edicola Civic si ‘vestirà’ a tema, invitando i visitatori ad esplorare l'intera gamma di birre offerte dal Birrificio Angelo Poretti.

Gli ospiti potranno degustare le diverse varietà di birra sul posto e, per chi deciderà di acquistare una bottiglia, ci saranno omaggi speciali e gadget esclusivi.

Durante tutta la settimana, sarà presente un’hostess, che accompagnerà i visitatori attraverso quest’esperienza, fornendo informazioni inerenti al ‘Mese del Luppolo’ e aiutandoli nella scelta della birra più adatta ai loro gusti, aiutandosi anche con il ‘Test del Gusto’.



Edicola Civic si trova in Piazza Ventiquattro Maggio 2 a Milano e, nel corso della settimana dedicata all’iniziativa, sarà aperta nei seguenti orari:

Lunedì-giovedì dalle ore 8.30 alle ore 21.00

Venerdì-sabato: dalle ore 8.30 alle ore 24.00

Domenica: dalle ore 8.30 alle ore 22.00

Una festa dedicata a luppolo e birra

Cascina Cuccagna si trova in via Privata Cuccagna 2/4, a Milano: si tratta di una vera cascina risalente al XVII secolo, restaurata e riaperta al pubblico dal 2012.

È un centro di cultura e aggregazione e, essendo un avamposto agricolo, rappresenta un punto di incontro tra città e campagna.

Ecco perché è stata scelta per ospitare il secondo evento a numero chiuso organizzato dal Birrificio Angelo Poretti.



Venerdì 15 settembre, a partire dalle 18.30, Cascina Cuccagna sarà teatro di una festa, il cui tema centrale sarà, appunto, il luppolo.

Nella prima parte della serata, durante il momento dedicato all’aperitivo, i presenti potranno partecipare alle numerose attività organizzate per l’occasione.



Sarà possibile partecipare allo show cooking di Chef in Camicia, durante il quale lo Chef Antonio La Cava cucinerà due ricette in abbinamento alle birre del Birrificio Angelo Poretti.



Al team di Vinhood è, invece, affidato il beer show: i partecipanti verranno divisi in gruppi, che degusteranno 3 birre del Birrificio Angelo Poretti alla cieca, supportati dalla guida esperta di un beer sommelier.

A seguire, dovranno rispondere a domande, affrontare giochi e sfide, per aggiudicarsi il premio finale.

La degustazione verrà accompagnata da stuzzichini e appetizer preparati da Cascina Cuccagna.

I più creativi potranno partecipare ai laboratori tematici organizzati dalla fiorista Vela, che con i suoi suggerimenti e la sua esperienza guiderà i partecipanti nella realizzazione di una ghirlanda di luppoli, da portare a casa al termine della serata.

Nel luppoleto verrà installata una Sharing Box Mini, arricchita da una cornice di fiori e luppoli, realizzata dalle abili mani della fiorista Vela. Questo sarà lo sfondo perfetto per scattare delle foto da soli o con gli amici, per avere un ricordo dell’evento. Le foto potranno essere consegnate, immediatamente, sia fisicamente che tramite smartphone.



Sarà anche presente un food truck, per consentire, a chi lo desidera, di gustare la birra preferita con deliziosi panini gourmet.

Al termine dell’aperitivo, presso la zona del mercato di Cascina Cuccagna, si esibirà la band ‘Mary & The Quants’, una formazione di Milano ispirata alla musica italiana e internazionale dagli anni Cinquanta a oggi. Con la loro grinta ed energia coinvolgeranno gli ospiti, proponendo i più grandi successi della storia del rock. Una conclusione di serata all’insegna della musica e del divertimento.

Scopri il programma e iscriviti.