Celim cerca 14 ragazzi e ragazze per il servizio civile all'estero

ELIM cerca 14 ragazzi e ragazze per il servizio civile universale estero. I ragazzi saranno destinati in Albania, Libano, Mozambico e Zambia. «Il servizio civile - spiega Davide Raffa, direttore di CELIM, Ong laica di ispirazione cristiana aderente alla Focsiv - è un’occasione preziosa per i ragazzi e le ragazze. È un modo per supportare le Ong nei loro progetti di sviluppo nei Paesi del Sud del Mondo partecipando direttamente ad essi. Questo permette di entrare a diretto contatto con le realtà locali. Un’occasione unica per vedere e conoscere comunità lontane fuggendo dagli stereotipi di un turismo superficiale». I ragazzi e le ragazze che partiranno con CELIM lavoreranno a progetti di sviluppo in campo educativo, a favore dei disabili, del diritto alla salute, dello sviluppo rurale e dello sviluppo sostenibile. «Il progetto di sviluppo rurale in Mozambico - continua Raffa - è interessante perché lavora con i giovani aiutandoli a costruire delle fonti di reddito alternativo (piscicoltura e apicoltura) affinché possano affrontare con maggiore sicurezza le sfide poste dai cambiamenti climatici in atto nel continente. In Zambia, saranno impegnati a fianco dei ragazzi di strada e dei disabili offrendo loro opportunità di crescita che li rendano autonomi e permettano loro di superare lo stigma sociale. Sono interventi che promuovono un cambiamento profondo nella società e nell’economia locali. In Libano lavoreranno a un progetto per sviluppare una filiera dell’olio rispettosa dell’ambiente. In Albania alla promozione di un turismo sostenibile che sappia valorizzare le ricchezze ambientali e storiche». La domanda può essere presentata entro mercoledì 26 gennaio (ore 14). Per info: www.celim.it