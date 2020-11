Celim, il mercatino solidale di natale sbarca su internet

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Per Natale abbiamo due notizie: una triste e l’altra bella. La prima è che, quest’anno, a causa della pandemia di coronavirus e delle limitazioni al commercio, CELIM, Ong milanese attiva dal 1954 in progetti di sviluppo in Africa, Medio Oriente e Balcani, non potrà organizzare il suo tradizionale temporary shop natalizio. La bella notizia è che potrai comunque fare i regali solidali. Vieni sul nostro shop online! Ogni oggetto ha un’anima. Unisce l’abilità e l’accuratezza dell’artigianato ai valori della promozione sociale ed economica in Africa, Medio Oriente, Balcani e in Italia. Un valore aggiunto che ne fa oggetti utili e, allo stesso tempo, preziosi perché sostengono la crescita delle comunità. Il ricavato sosterrà i progetti educativi e di sviluppo di CELIM. Il Covid-19 sta cambiando le nostre modalità di operare, non le nostre buone abitudini. E ALLORA CHE COSA ASPETTI? VIENI NEL NOSTRO SHOP ONLINE HTTPS://IMPACT-TO-CHANGE.CELIM.IT