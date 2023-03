Bob Dylan in concerto a Milano. E saranno vietati i cellulari

Niente cellulari al concerto di Bob Dylan. Il celebre cantautore americano si esibirà al Teatro degli Arcimboldi il 3 e 4 luglio 2023. Sarà uno dei 5 concerti italiani. L'artista 82enne sta portando in tour mondiale soprattutto i brani dell'ultimo disco, "Rough and Rowdy Ways".

Per godersi appieno l'esperienza, tuttavia, gli spettatori dovranno rinunciare allo smartphone. Il personale nella location aiuterà il pubblico a mettere il telefono in una custodia chiusa e sicura. Se c’è un’emergenza e bisogna accendere il telefonino, la custodia si può sbloccare per recarsi in un’area dedicata e segnalata, destinata alle telefonate.

“Avendo sperimentato questa modalita? senza telefono durante i tour recenti – riporta il promoter italiano D’Alessandro e Galli in un comunicato stampa – crediamo che crei un’esperienza migliore per tutti i presenti. I nostri occhi si aprono un po’ di piu? e i nostri sensi sono leggermente piu? acuti quando perdiamo la stampella tecnologica a cui ci siamo abituati. E si?, e? obbligatoria e non negoziabile”.