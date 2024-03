Cena astro gourmet da Bistruccio

Giovedì 21 marzo da BISTRUCCIO, Fine Dining & Gourmet Restaurant by WORKNESS, in via Andrea Maffei 1 a Milano (zona Cinque Giornate) , si terrà una degustazione peculiare nata da un’inedita unione tra l’arte gastronomica e la magia degli astri. Ospite d’onore, nonché co-ideatrice del menù proposto, l’astrologa gourmande Susy Grossi, che porterà gli invitati alla scoperta dell’astrologia e delle possibili influenze dei posizionamenti celesti nelle vite di ciascuno.



Il menù sarà comprensivo di quattro portate. Per un costo di €70 a persona, vini esclusi.