Cena con delitto - il caso del cameriere fantasma

È Passato un anno dalla misteriosa morte di Gianluca Piatti, proprietario di un ristorante di Milano che era stato noto per alcuni scandali in passato. I suoi passati soci sono finalmente riusciti a ereditare l'attività nonostante la famiglia dell'imprenditore abbia sostenuto la teoria dell'omicidio.



Per scoprire la verità sarà necessario che la vittima torni dal Regno dei Morti e solo voi potrete aiutarlo nello scoprire questo mistero!



"Il Caso del Cameriere Fantasma" è una commedia gialla interattiva che prevede l'interazione tra attori e ospiti per la risoluzione di un mistero.



La serata prevede una cena (antipasto+primo+secondo+dessert e 1 bottiglia di vino ogni 4 persone).



Per informazioni sul menù e prenotazioni: 3428783687