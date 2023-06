Centrale district con avis milano: lunedì 17 luglio giornata di donazione aperta ai cittadini

I dipendenti di alberghi, esercizi commerciali e strutture aderenti al Distretto

rispondono all’appello di AVIS Milano: 10 minuti possono salvare una vita



Lunedì 17 luglio, dalle 8.00 alle 12.30, davanti all’Hotel The Westin Palace Milan (piazza della Repubblica, 20), un’autoemoteca di Avis Milano sarà a disposizione dei cittadini che vogliono donare il sangue. L’iniziativa è di Centrale District, il distretto animato da grandi alberghi, esercizi commerciali e attività della zona della Stazione Centrale, che hanno attivato la loro vasta rete di dipendenti per una giornata all’insegna della solidarietà aperta anche alla cittadinanza*.

Per donare è necessario consultare le informazioni sul sito di AVIS www.avismi.it e iscriversi secondo le modalità riportate sulla pagina FB di Centrale District (facebook.com/centraledistrict).

“Un altro passo avanti per costruire un’identità e una percezione del quartiere di Stazione Centrale diversa dallo stereotipo – commenta Maurizio Naro, presidente di Centrale District.

“Gli appelli del personale medico e sanitario sulla carenza di sangue sono purtroppo molto frequenti soprattutto in estate – spiega Camilla Doni proprietaria del Best Western Hotel Madison, nel board operativo di Centrale District – Oltre agli obiettivi di donazione che ci stiamo impegnando a raggiungere, lo scopo dell’iniziativa è portare la salute e la solidarietà “a domicilio”, facilitando e normalizzando un gesto semplice che ancora molte persone non conoscono o non considerano a portata di mano” .

“Siamo felici di poter garantire uno spazio riservato a questa iniziativa e allo stesso tempo dare visibilità all’autoemoteca AVIS a ospiti e milanesi – commenta Alessandra Pagano, General Manager di The Westin Palace Milan – Abbiamo portato avanti una campagna di comunicazione interna che sta dando grandi soddisfazioni, confidiamo in una risposta altrettanto forte da parte dei cittadini”

I donatori potranno beneficiare di una lauta colazione offerta dall’Hotel The Westin Palace Milan.



* Obbligatoria una mail a servizio.donatori@avismi.it in cui si specificare nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, contatto telefonico diretto e orario di preferenza. I cittadini intenzionati a donare sono pregati di consultare le informazioni sanitarie sul sito di AVIS www.avismi.it