Cerere, cibo dalla terra: due appuntamenti “arte&vino”

Giovedì 23 maggio e giovedì 30 maggio in via della Moscova 24



Cerere - Cibo dalla Terra, ristorante aperto da poco a Milano, in via della Moscova 24, inaugura il ciclo di eventi “Arte&Vino”, interamente dedicati al connubio tra arte e mondo vinicolo, con aperitivi da gustare ammirando opere di arte contemporanea.



Cerere si trasformerà eccezionalmente in una temporanea galleria d’arte, dove la location, già caratterizzata da un informale interior design realizzato dai due proprietari Giorgia Codato e Mauro Salerno, con materiali di recupero e oggetti reperiti tra viaggi in giro per l’Italia e rigattieri, darà spazio alle opere curate da Federico Rui, gallerista. L’arte si unirà alla passione per il vino, che fa parte del DNA di Cerere, con etichette molto selezionate e originali, curate da Mauro Salerno e costantemente arricchite grazie a contatti diretti con piccoli vigneron internazionali.



I primi due appuntamenti in programma sono giovedì 23 maggio e giovedì 30 maggio dalle ore 18:30. Le prime due date di un format che vedrà diverse declinazioni di arte, da installazioni a creazioni realizzate dal vivo.



Giovedì 23 maggio, protagoniste della serata saranno le sculture di Paolo Nicolai, mentre Giorgia Codato e Mauro Salerno, insieme ai referenti dell’azienda agricola PuntoZero accoglieranno gli ospiti con i vini DOC dei Colli Berici “Trasparenza”, “Gargà”, “Marcella” e deliziosi finger food preparati con ingredienti genuini.



Giovedì 30 maggio, invece, sempre a cura di Federico Rui, saranno esposte le opere in olio su tela, surrealiste e immaginarie di Martina Antonioni e ospite sarà la cantina Meteri, che, come Cerere, pone la sostenibilità al centro della sua filosofia, con ogni bottiglia che rappresenta l’impegno verso politiche agricole responsabili, rispettando l’ambiente e offrendo un prodotto autentico e genuino.



La fruizione della degustazione e della mostra è pensata per far vivere agli ospiti un’esperienza conviviale e partecipativa, trascorrendo anche del tempo all’esterno (in base alle condizioni atmosferiche), degustando un aperitivo nel dehor.



Per informazioni e prenotazioni Tel. 353 4419985

https://cerere.plateform.app/



Possibilità di prenotare un tavolo per cena al termine dell’aperitivo.