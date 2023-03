Certi di esistere. Testo, regia e idea scenica Alessandro Benvenuti. Con Marco Prosperini, Maddalena Rizzi, Maria Cristina Fioretti, Andrea Murchio, Bruno Governale, Roberto Zorzut. Regista assistente Filippo D’Alessio. Aiuto regia Chiara Grazzini. Costumi Tiziano Fario.



“Non è vero che si vive una volta sola, si vive ogni giorno e si muore una volta sola”.



‘Certi di esistere’ è la storia di cinque attori salvati e vissuti da sempre all’ombra di un autore padre padrone che gli ha dato la linfa affinché i destini nati sotto cattive stelle di ognuno di loro si ammantassero delle vesti dorate del successo grazie al suo protettivo talento. Imprevedibilmente tutto questo sembra ad un tratto non avere più senso. Trent’anni insieme per ritrovarsi tra le mani, dono dell’autore un testo insulso, farraginoso, brutto in maniera inspiegabile, un boccone più che amaro intriso di puro veleno. Un elemento imprevisto e indecifrabile che fa saltare tutti gli schemi e getta le loro menti, senza nessun preavviso, in un improvviso e impenetrabile nulla che li costringe a pensare e rivedere, ad uno ad uno i loro giorni passati, in un turbinio di battute sarcastiche, dialoghi comicamente irriverenti, per capire dove e quando, senza che nessuno se ne fosse reso conto, si è persa la strada maestra tanto da ritrovarsi oggi costretti da un vicolo cieco a dichiararsi vinti. Niente però sarà come sembra e la sorpresa vi coglierà impreparati...altrimenti che gusto ci sarebbe ad avervi spettatori.



Alessandro Benvenuti è autore, regista teatrale e cinematografico. Si formò nel cabaret negli anni settanta. Nel 1972 con Paolo Nativi e Athina Cenci fondò il trio dei Giancattivi, storico gruppo cabarettistico toscano che raggiunse la fama nazionale alla fine degli anni settanta con l'ingresso di Francesco Nuti e la conseguente partecipazione al programma televisivo Non stop. A seguito del successo di tale programma, Benvenuti fece il suo esordio nel cinema nel 1981, dirigendo il trio nella commedia surreale Ad ovest di Paperino. Dopo lo scioglimento dei Giancattivi nel 1985, Benvenuti partecipa ad un episodio di Professione vacanze e al film Soldati - 365 all'alba, nel ruolo del toscano Buzzi, nel 1987. Nel 1990, Benvenuti diresse Benvenuti in casa Gori, affresco disincantato di un Natale in famiglia tratto da una sua rappresentazione teatrale. Del 1991 è Zitti e mosca, nel quale si analizza la trasformazione del Partito Comunista Italiano in Partito Democratico della Sinistra con garbo e brio (fu tra l'altro l'esordio cinematografico di Leonardo Pieraccioni). Nel 1993 girò Caino e Caino, pellicola ambientata nel mondo del settore tessile pratese dove condivise il ruolo di protagonista con Enrico Montesano, nei panni di una coppia di fratelli acerrimi rivali in lotta per ottenere la quota maggioritaria dell'azienda familiare ereditata dal padre. Belle al bar è del 1994 e affronta temi inerenti al sesso (la prostituzione e la transessualità ad esempio), mentre Ivo il tardivo del 1995 l'autismo. Altre pellicole di Benvenuti sono Ritorno a casa Gori (1996, sequel del precedente); I miei più cari amici (1998, anticipa di qualche anno l'avvento dei reality show) e Ti spiace se bacio mamma? (2003). Nell'autunno del 2000 è interprete e regista della miniserie di Rai 1 Un colpo al cuore, con Ornella Muti.

Dal 2001 al 2005 è stato direttore artistico del Teatro Puccini di Firenze. Nel 2006 è stato nominato direttore artistico del Teatro Dante di Campi Bisenzio. Nel 2009 è interprete e regista del concerto-spettacolo di testi e canzoni Capodiavolo che è diventato anche un libro. Dal 2013 è il direttore artistico del Teatro Tor Bella Monaca di Roma e dal 2019 dei due teatri di Siena.



Per informazioni o acquistare i biglietti inviare una mail a info@teatrogost.it oppure chiamare il numero 333 9125100. Il costo dei biglietti è il seguente:

• intero 12 €

• ridotto 10€ (under 18, soci G.O.S.T. e U.I.L.T.)

• abbonamento SMART 4 spettacoli a scelta 44€



Anche quest’anno è forte la nostra volontà di dare un chiaro segnale di diffusione del teatro mantenendo il costo dei biglietti a soli 12€ e cercando di promuovere il teatro tra i giovani proponendo la riduzione a 10€ anche per gli under 18.



La rassegna, sotto la direzione artistica di Omar Mohamed, è stata organizzata in collaborazione con la parrocchia S. Antonio di Padova e si svolgerà presso l’”Auditorium Don Bosco”, in via C. Battisti 14 – Cascina del Sole, Bollate (MI).



Tutte le informazioni sul nostro sito www.teatrogost.it



A questo punto non ci resta che dirvi... VeniTE A TROvarci!