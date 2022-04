Cesare Catania presenta nft e opere d'arte digitalizzate in una mostra virtuale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

"A Jump into the Universe" è la mostra di arte contemporanea e digitale ospitata nel Metaverso di Spatial che vede protagonista l’artista, pittore e scultore italiano Cesare Catania. A partire dal prossimo 4 maggio 2022 alle ore 18.30 sarà possibile ammirare oltre 40 pezzi d’arte, tra NFT e opere digitalizzate, tutti ambientati in una galleria unica, accedendo virtualmente all’esposizione per vivere un’esperienza totalmente immersiva che permetterà al visitatore di entrare in contatto con i lavori dell’Artista e di interagire in maniera diretta e immediata con gli altri ospiti che saranno presenti nello stesso momento sulla piattaforma. Con la possibilità di costruire il proprio avatar, il visitatore accederà alla personale di Cesare Catania e potrà sperimentare la sua arte, che fonde tradizione e innovazione ed è capace di mantenere la propria riconoscibilità attraverso le diverse tecniche impiegate, una ricerca costantemente attenta ai più recenti linguaggi della contemporaneità. "A Jump into the Universe" verrà presentata alla stampa giovedì 21 aprile 2022, dalle ore 11 alle 15, presso Cesare Catania Art Gallery di Milano, in Via del Progresso 16, durante un Press Day dedicato a questo progetto unico e innovativo, che unisce arte contemporanea e tecnologia, realtà tangibile e universo virtuale. Cesare Catania A Jump into the Universe Metaverso su Spatial - https://spatial.io/ Inaugurazione ufficiale mercoledì 4 maggio 2022 Orari a seconda del Paese e dalla Città da cui il visitatore si collegherà: - Italia, Francia, Spagna e tutti i paesi GMT+2: inaugurazione a partire dalle ore 6:30 p.m. - New York e tutti i paesi GMT-4: inaugurazione a partire dalle ore 12:30 p.m. - Dubai e tutti i paesi GMT+4: a partire dalle ore 8:30 p.m. - Mumbai e tutti i paesi GMT+5:30: inaugurazione a partire dalle ore 12:00 a.m. Come accedere alla mostra: 1) Registrarsi al sito Internet Spatial - https://spatial.io/ con il proprio account privato 2) Se si ha piacere, creare il proprio avatar personalizzato seguendo le istruzioni riportate nel sito (la creazione del proprio avatar personalizzato non è obbligatoria per poter visitare la mostra) 3) Collegarsi al link diretto della mostra https://bit.ly/3Kt94IN oppure cercare semplicemente “Cesare Catania Art Gallery” nella barra di ricerca del Metaverso di Spatial Press Day - presentazione alla stampa Giovedì 21 aprile 2022, dalle ore 11 alle 15 c/o Cesare Catania Art Gallery Via del Progresso 16, Milano www.cesarecatania.eu press@cesarecatania.eu Communication by MADE4ART di Vittorio Schieroni, Elena Amodeo press@made4art.it