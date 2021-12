Chanda Rule christmas evening al Rosetum jazz festival #4

Il Centro Culturale Rosetum è orgoglioso di invitarvi al concerto natalizio con Chanda Rule:



Venerdì 17 novembre ore 21.00

TEATRO ROSETUM

Via Pisanello, 1 Milano

INGRESSO GRATUITO

Prenotazione obbligatoria via email a jazz@rosetum.it

Super Green pass obbligatorio



Dai gospel, al blues, al jazz, la voce di questa straordinaria artista rimane indelebile nella memoria di chiunque la ascolti. Un’energia ancestrale si accompagna ad un particolarissimo timbro che raggiunge note altissime e bassissime come in un soffio. Il suo canto è quasi sempre ad occhi chiusi, come se Chanda stesse attraversando un altro universo… un altro spazio che lei attraversa volando. E facendo volare anche noi insieme a lei… Il miglior concerto natalizio a cui si possa assistere.