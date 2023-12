Chaos Lab, immaginazione e scienza per i bambini

Dopo il successo con 80 mila visitatori in Australia e il recente lancio a Singapore, Fever porta a Milano in anteprima italiana ed europea l'esperienza immersiva Chaos Lab, un grande laboratorio dedicato a tutti gli appassionati di scienza, giovanissimi e non solo, per giocare con contenuti educativi.

Il laboratorio

L’esperienza immersiva promette un’ora circa di puro divertimento tra stanze al neon, postazioni con slime colorati, aree destinate alla matematica e tante altre attività per imparare e dare libero sfogo alla creatività, divertendosi.

Ad accogliere i visitatori, subito dopo l’ingresso, c’è il Dottor Splat, protagonista nel suo laboratorio con i suoi pazzi esperimenti (come il dentifricio dell’elefante ed esplosioni di ghiaccio secco) di uno spettacolo unico in cui per 15 minuti scienza e arte comica si combinano in un’esperienza educativa pensata per tutti i bambini da 6 a 12 anni.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.