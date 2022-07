Che viaggi mister g!

Di e con: Enrico Ravano, Michele Costa | musiche Marco Amati | regia Michela Costa





Gulliver è alle prese con la stesura del manoscritto in cui deve raccontare tutti i suoi viaggi, ma la sua memoria dopo tanti anni non è così fresca, chiede quindi aiuto alla sua governante Josephine per riviverli attraverso un vero e proprio gioco di ruoli. Ecco allora che guanti, scopa e lenzuola diventano, trasformandosi, i personaggi della storia. La musica ha un ruolo fondamentale: non è solo colonna sonora, ma viene utilizzata per creare atmosfere, rendere idiomi sconosciuti e rappresentare personaggi veri e propri.