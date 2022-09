Cheratosi attinica: due giornate di visite di screening gratuite a Milano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

La Campagna nazionale di sensibilizzazione sulla cheratosi attinica “Segnali sulla pelle” con visite dermatologiche di screening gratuite su prenotazione fa tappa a Milano. Promossa dalla SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie Sessualmente Trasmesse) “Segnali sulla pelle” ha l’obiettivo di promuovere la diagnosi precoce per questa malattia pre-cancerosa che non può essere sottovalutata. Chi soffre di cheratosi attinica potrà prenotare una visita dermatologica gratuita telefonando al numero 02 82900619 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 15,00 nei due centri che aderiscono all’iniziativa: Venerdì 23 Settembre presso l’S.C. Dermatologia della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, diretta dal Prof. Angelo Marzano Sabato 1 Ottobre presso l’Unità Dermatologia Clinica dell’IRCCS San Raffaele di Milano, diretta dal Prof. Franco Rongioletti. La Cheratosi Attinica (AK) è una lesione considerata una forma molto iniziale di carcinoma squamocellulare, che si manifesta dopo i 40 anni. Si tratta di una delle lesioni dermatologiche più frequenti in Italia: si stima che circa il 30% degli over 70 anni presenti almeno una cheratosi attinica. Le sedi anatomiche preferenziali sono quelle cronicamente fotoesposte, quali viso, orecchie, cuoio capelluto e dorso delle mani con rischio di insorgenza maggiore in uomini e donne con capelli biondi e occhi chiari. Se le lesioni non vengono trattate possono evolvere in un carcinoma squamocellulare invasivo che rappresenta il 25% di tutti i non-melanoma skin cancer ed è dotato di capacità di metastatizzare agli organi interni. L’esposizione solare eccessiva e l’uso di lampade abbronzanti sono i fattori di rischio più importanti. “La cheratosi attinica costituisce la principale precancerosi cutanea, rappresentando il segno visibile dell’esposizione solare avvenuta negli anni. Si tratta infatti di lesioni che tendono ad interessare soggetti di età adulta e anziana, e in special modo coloro che hanno la pelle molto chiara, i cosiddetti fototipi I e II. Si presentano come chiazze ruvide, che formano una squama che caratteristicamente cade e poi tende a riformarsi. Le sedi più interessate – spiega il Professor Angelo Valerio Marzano - sono proprio quelle più esposte al sole, come ad esempio il volto, il collo e il dorso delle mani. In tali aree, anche in assenza di alterazioni visibili, possono esserci già le premesse per la futura comparsa di cheratosi attiniche, motivo per cui è necessario uno screening periodico. Rivolgersi a un dermatologo esperto è fondamentale per scegliere il migliore percorso terapeutico.” “La diagnosi di cheratosi attinica può solitamente essere fatta dal dermatologo senza grandi difficoltà con una semplice visita. A volte occorre l’aiuto del dermatoscopio che è uno strumento del dermatologo in grado di vedere i dettagli della lesione. È importante che la cheratosi attinica venga diagnosticata il prima possibile – spiega il Professor Franco Rongioletti – in quanto può evolvere in carcinoma a cellule squamose senza trattamento. Ci sono tanti metodi di cura che vanno dalle semplici pomate immunomodulanti a terapie ablative come crioterapia, laser o elettrocoagulazione alla terapia fotodinamica fino alla chirurgia con esame istologico nei casi di diagnosi più difficile o dove si sospetti l’evoluzione in cancro della pelle. Solitamente le terapie ablative vengono impiegate per trattare lesioni singole oppure un numero limitato di lesioni. Le terapie con pomate vengono invece utilizzate nel caso di lesioni multiple e sparse”. La Campagna “Segnali sulla pelle” è promossa da SIDeMaST e realizzata grazie al contributo non condizionante di PIERRE FABRE. Per ulteriori informazioni: www.segnalisullapelle.it