Teatro Linguaggicreativi riporta in scena la produzione CHI NON LAVORA, NON, regia di Paolo Trotti e con Amedeo Romeo, Direttore del Teatro della Tosse di Genova. Lo spettacolo è in programma dal 24 al 26 marzo 2023, all’interno della Stagione TREDICI. CHI NON LAVORA, NON, dopo il debutto nel 2013 e aver ricevuto importanti riconoscimenti (Menzione speciale della giuria Premio Teatro Nudo "Teresa Pomodoro") fino al 2016, torna in scena dopo 7 anni con un riallestimento completo, sempre con la regia di Paolo Trotti e in scena Amedeo Romeo (co-fondatore di Teatro Linguaggicreativi con Simona Migliori e Paolo Trotti, oggi Direttore del Teatro della Tosse di Genova). Lo spettacolo sarà in scena da venerdì 24 a domenica 26 marzo 2023. La vicenda è ambientata nella Germania del 1930. Giovanni ha quarant’anni, ha comprato a rate una meravigliosa vasca da bagno per Ciuffetto, l’amatissima moglie. Ogni mese, per un anno, dovrà pagare un decimo del suo stipendio per estinguere le rate. Nella crisi tra le due guerre, Giovanni perde il lavoro, perde la casa, perde ogni punto di riferimento. Gli rimangono un debito, una vasca da bagno, poche speranze. Un attore solo sulla scena affronta i fantasmi di una società allo sbando, aggrappato alla futilità di un oggetto di lusso che, perduta la sua funzione, diviene simbolo del fallimento personale e di un modello di vita. Spiega il regista Paolo Trotti: “Ogni giorno sentiamo parlare di disperazione, di assenza di prospettive, di paura per il futuro: non c’è lavoro, e quel poco che c'è, è precario; la classe media si impoverisce. Eppure nella crisi c’è un proliferare di offerte sottocosto, di vendite rateali, di cessione del quinto dello stipendio, per una macchina, un computer o, come nel caso del protagonista dello spettacolo, una vasca da bagno coi piedini dorati. Lo spettacolo ci parla di noi, del nostro presente, delle nostre illusioni e del bisogno di ricostruirsi”. Lo spettacolo ha ricevuto importanti riconoscimenti: menzione speciale della giuria del Premio Internazionale “Il teatro nudo” di Teresa Pomodoro 2013 (giuria presieduta da Livia Pomodoro e composta da Eugenio Barba, Lev Dodin, Frédéric Flamand, Jonathan Mills, Lluís Pasqual e Luca Ronconi), finalista Bando Storie di lavoro 2015, finalista Festival delle Resistenze Museo Cervi 2016 e finalista Festival Ermo Colle 2016. Ogni sera sarà offerto al pubblico un aperitivo pre spettacolo. CHI NON LAVORA, NON Di Amedeo Romeo e Paolo Trotti Con Amedeo Romeo Regia Paolo Trotti Produzione Teatro Linguaggicreativi PROGRAMMAZIONE Venerdì 24 marzo 2023 h 20:30 Sabato 25 marzo 2023 h 19:00 Domenica 26 marzo 2023 h 19:00 TEATRO LINGUAGGICREATIVI Via Eugenio Villoresi, 26 20143 – Milano (MM2 Romolo)