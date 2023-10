Il musical "Chicago" al Teatro Nazionale di Milano

Ha debuttato giovedì 5 ottobre 2023 il musical Chicago, prodotto da Stage Entertainment, al Teatro Nazionale di Milano. Tre i motivi che hanno portato Stage a produrre Chicago, secondo le parole dell'ad Matteo Forte: "Il primo e più rilevante è il risultato della ricerca di mercato che realizziamo sui nostri clienti due volte l'anno. Chicago ha ottenuto il punteggio più alto. Il secondo è legato a uno dei temi sottotraccia nel film e, purtroppo, ricorrente nel mondo dello spettacolo, rappresentato dal movimento 'me too': l'importanza che i rapporti professionali siano trasparenti, puliti, costruiti sul talento. Il terzo motivo è il tempo. L'ultima volta che questo spettacolo è andato in scena risale a 19 anni fa con Luca Barbareschi".

Per rinforzare la familiarità attraverso volti conosciuti, Stage ha scelto la regista Chiara Noschese, che interpreta anche il ruolo di Mama Morton, e Stefania Rocca, nel ruolo di Velma. "Avere un'attrice solida e di esperienza come lei, in grado anche di cantare e ballare, è per la regia e la produzione un elemento di garanzia assoluta", afferma Matteo Forte.

"Cinema, teatro, musical. Ho sempre amato cimentarmi in generi diversi che consentono a un’attrice di interpretare in maniera poliedrica il rapporto con il corpo e la voglia di comunicare con lo sguardo e con la voce. Il musical è una prova che raccoglie tutti questi elementi in maniera estrema e sfidante", commenta Stefania Rocca: "Mi interessa anche l'aspetto legato al desiderio di apparire che è forte nella società odierna, soprattutto in ambito social. Apparire anche solo per un momento, come se quell’apparizione fosse necessaria al sentire di esistere. È un tratto tipico del narcisismo del nostro tempo che è interessante toccare in quella maniera che ho già definito surreale propria del musical. Uno spettacolo di donne, con una regista donna, è sempre un buon messaggio per un’industria ancora molto lontana dalla parità di genere".

Il film e il musical

Chicago è un classico dei musical, la cui fama internazionale è cresciuta dopo l'uscita del film di Rob Marshall, con Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones e Richard Gere, uscito nel 2002 e vincitore di 6 premi Oscar. Il debutto a Broadway risale al 1996. È stato rappresentato in 36 paesi e premiato con 6 Tony Awards. Sullo sfondo della metropoli dell'Illinois, la trama segue la vicenda della cantante Roxie Hart, che uccide l'amante quando scopre che sta per essere lasciata. Condannata per l'omicidio, va in carcere e trama per uscirne. Incontra il suo idolo Velma, cantante jazz e assassina. Grazie all'aiuto di un avvocato, le due nuove amiche complottano per riconquistare la libertà e la fama nella Chicago underground degli anni '20. Senza che manchino momenti di denuncia sul ruolo ambiguo dei media e lo svilimento della giustizia, vista come un circo a tratti violento.

Prime due serate sold out

Le prime due serate al Nazionale, il 5 e 6 ottobre, hanno fatto registrare il tutto esaurito. Al debutto era presente Alecia Parker, produttrice della versione originaria di Broadway e ora licenziataria dello spettacolo. Chicago resterà al Nazionale fino a domenica 29 ottobre; poi si sposterà in tournée in tutta Italia e tornerà al Nazionale fino al 28 gennaio.

Orario spettacolo:

da martedì a sabato ore 20.45

sabato e domenica pomeriggio ore 15.30