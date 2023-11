Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Le Cause di Beatificazione non iniziano "dall'alto", dal Vescovo o dai suoi incaricati. Ogni "beato" e tanto più questi "Martiri innocenti" è proposto e sostenuto in tutto il cammino da un movimento di popolo, che esprime questa convinzione di "santità", di "martirio": è la cosiddetta "fama di santità e/o di martirio". Sono quasi 80 anni da quella mattina in cui di sole in cui mentre affolavate i corridoi per mettervi al riparo dalla solita incursione aerea una bomba aerea da 500 libbre precipitò sulla scuola, deflagrando nella tromba delle scale. L’edificio, che ogni giorno frequentavano venne sventrato, i loro corpi e quelli dei loro nsegnati vennero scaglaiti a decine di metri o sepolti sotto cumuli di macerie. Una tragedia, una tremenda carneficina che alla fine sarà di 200 morti, di cui 184 bambini innocenti testimoni della brutalità del genere umano. Sarebbe un segno prezioso avere dei "Protettori della Pace" così significativi. Chiediamo, come popolo di Dio, che i Bambini morti a Gorla siano elevati alla gloria degli altari. Abbiamo bisogno della loro intecessione. Marco Barattoù qui la possibilità di firmare la petizione https://www.change.org/p/chiediamo-l-inizio-della-causa-di-beatificazione-per-i-piccoli-martiri-di-gorla