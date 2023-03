Child-wood esperienza audio visiva

CHILD-WOOD è la nuova performance targata KP1 Studio degli artisti David Capuano e F. Is for Fuzz.



Cos’è vero? Cos’è la realtà?



Attraverso suoni ed immagini evocative lo spettatore sarà immerso tra ricordi, sogni e stupore di un’infanzia mai vissuta. L’esperienza della natura Madre di Vita e amante crudele.



Una nuova forma di linguaggio nata per scavare all’interno della natura e noi stessi.



Un continuo dialogo tra uomo, natura e tecnologia.



Vi aspettiamo