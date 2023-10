Chiostro in Fiera 2023, l'artigianato di qualità nel cuore di Milano

Da giovedì 5 a domenica 8 ottobre, nel chiostro del Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano, ritorna Chiostro in fiera, la mostra mercato a ingresso gratuito, giunta alla sua 26^ edizione, nata col fine di raccogliere fondi da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei progetti culturali e didattici del Museo.

L’inaugurazione si terrà giovedì 5 ottobre, dalle ore 18 alle ore 21.

La manifestazione

Il mercatino rappresenta un'importante occasione per apprezzare il lavoro creativo degli artigiani e, contemporaneamente, approfittare delle offerte culturali del Museo Diocesano, come le visite guidate e i laboratori organizzati per la mostra del fotografo francese Robert Doisneau.

I visitatori potranno scoprire e acquistare scarpe, gioielli, borse, sciarpe, tessuti e oggetti per la casa, ma anche ceramiche, arredi antichi, fiori e piante, specialità gastronomiche del territorio e molto altro.

In questa edizione i protagonisti indiscussi saranno i capi d'abbigliamento realizzati con tessuti dai toni e pesi autunnali: abiti e capispalla alla moda, impermeabili e camicie raffinate, maglie avvolgenti, kimono unici e accessori irresistibili. Dalle lane e cachemire morbidi e classici ai tagli più trendy e originali; il feltro si unirà ai tessuti leggeri, mentre le sete pesanti e foderate daranno vita a capi sofisticati ed eleganti.

Non mancherà l'area dedicata alle pellicce ecologiche e agli accessori in pelle, con una vasta scelta di borse per donna e uomo. Troverete anche un'ampia selezione di calzature, dalle classiche alle più moderne. Per i più piccoli, ci sarà una sezione dedicata al tricotting, con proposte sia colorate e divertenti che tradizionali.

Le eccellenze gastronomiche

Si darà ampio spazio alla degustazione e alla vendita delle eccellenze enogastronomiche artigianali italiane: i formaggi e le mostarde lombarde, il miele e il cioccolato di Modica, il tartufo bianco di Alba, la pasta fresca, i cappelletti e i tortelli fatti a mano dell’Emilia.

E se si avrà bisogno di una pausa, il Bistrot nell'area verde del Chiostro è il luogo perfetto per gustare aperitivi e colazioni e per rilassarsi in un ambiente incantevole.

Le visite alla mostra

Per gli adulti, sabato 7 e domenica 8 ottobre, alle ore 15.30, sono in programma due visite narrate alla mostra di Robert Doisneau, a cura dei Servizi Educativi del Museo, che li condurranno all’interno dell’universo creativo del fotografo umanista che ha fatto della street photography un racconto poetico.