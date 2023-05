Chiostro in Fiera al Museo Diocesano tra artigiani, artisti e buon cibo

Da venerdì 26 a domenica 28 maggio il chiostro del Museo Diocesano di Milano ospita la 25° edizione di Chiostro In Fiera, la mostra mercato, a ingresso gratuito, di alto artigianato nata col fine di raccogliere fondi da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei progetti culturali e didattici del Museo.

Tra abiti, accessori e buon cibo

In uno dei luoghi più suggestivi della città, più di 80 artigiani proporranno coloratissimi abiti, corredi per la casa e accessori che utilizzano tessuti provenienti da tutto il mondo, dall’India al Giappone, dall’Africa all’Italia; oltre a calzature fatte a mano, dalle più classiche, realizzate nel comparto marchigiano, tra i più importanti del territorio italiano, alle Veneziane, ai sandali Capresi creati e assemblati proprio nel Chiostro e ancora alle babbucce in pelle o di raffia, d’ispirazione marocchina.

Non mancheranno i cosmetici, come quelli prodotti con la famosa bava di lumaca, o i prodotti officinali per le cure naturali e i detergenti solidi più innovativi, così come saranno presenti gli stand dedicati alle ceramiche e al vetro soffiato.

Gli artisti

Chiostro in fiera accoglie gli artigiani-artisti; tra di essi, il fotografo Angelo Cremonesi che propone i suoi scatti in bianco e nero che ritraggono alcuni scorci suggestivi della Milano degli anni ‘60, oppure Giorgio Tura che crea paesaggi con la tecnica del collage o Diletta Mazzoni che dipinge ad acquerello su carta o su complementi di arredo in legno e realizza tessuti originali stampati dai suoi disegni.

Come da tradizione, l’enogastronomia sarà presente a Chiostro in Fiera, con eccellenze quali l’olio EVO biologio abruzzese, i tortelli e la pasta fresca di Modena fatta a mano, i formaggi tipici lombardi, il cioccolato di Modica.

L’area verde del Chiostro si trasformerà in un piacevole giardino dove trascorrere momenti di relax e degustare aperitivi e colazioni, a cura dello staff del Bistrot del Chiostro.