In CHM13hTERT, Agnes Questionmark presenta se stessa come un nuovo essere ibrido, la cui genesi è ancora da definire. Sospesa per dodici ore al giorno per sedici giorni consecutivi, sostenuta da una struttura metallica tramite una serie di cavi e cinghie mediche, il suo corpo diventa un veicolo politico che sfida i rapporti di potere inerenti alle nostre attuali strutture socio-economiche normative. Diventando oggetto e soggetto di un nuovo esperimento interspecie, Agnes Questionmark prende possesso della propria evoluzione trasformandosi in un essere mostruoso dalle forme disumane che evoca elementi della biologia marina: pinne, code, spade e vele. Agnes propone un'immagine avvolta da un complesso mistero, non è chiaro se si sta conducendo un esperimento, se si sta per compiere un'operazione o se quello che stiamo percependo è un istante di evoluzione complessa.



La performance CHM13hTERT intende presentare possibili percorsi evolutivi controllati dalla tecnologia e dalla nostra stessa volontà: la tecnologia estende le potenzialità del corpo, per riconnetterlo alla natura. Partendo dal diritto che ognuno di noi ha sul proprio corpo, essere in grado di codificare il nostro gene significa che, forse, un giorno potremo modificarlo e modellarlo come desideriamo. Il risultato di questa evoluzione sarà una creatura ibrida, un mostro, come viene considerato chi si distacca da ciò che la società reputa normale. Ma sono proprio questi mostri a guidare il cambiamento e il progresso della società?