Fred Astaire Milano e Brescia presentano

"CIAK...SI BALLA!"

Le Colonne Sonore più Belle



Sabato 22 Ottobre 2022

ore 20.30

Teatro San Babila Milano



Una serata di Ballo, Divertimento, Emozione e Beneficenza.

Gli Allievi e i Professionisti delle Scuole di Ballo Fred Astaire Dance Studios di Milano e Brescia si alterneranno sul palco del Teatro San Babila e balleranno per voi sulle note delle canzoni che hanno fatto da colonna sonora ai film più amati del panorama cinematografico italiano ed internazionale.

Sognanti balli da sala come il Valzer Lento, energici balli latini come il Cha cha, sensuali balli argentini come il Tango Argentino e spumeggianti balli caraibici come la Salsa vi faranno trascorrere una serata sospesi tra Ballo e Cinema.

Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Francesca Rava a favore dei progetti in aiuto all'infanzia in condizioni di disagio.

Biglietti in vendita su https://www.teatrosanbabilamilano.it/recipe/ciak-si-balla/

E' consigliato scegliere l'opzione "Stampa a casa" per i biglietti in modo da poter accedere direttamente al Teatro senza cambiare i biglietti in Biglietteria prima dello Spettacolo.



Per maggiori informazioni:

FRED ASTAIRE DANCE STUDIOS MILANO

tel. 02 3651 3250

WhatsApp 375 691 5435

FRED ASTAIRE DANCE STUDIOS BRESCIA



Gallery

WhatsApp 379 139 9872