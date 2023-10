Sabato 18 novembre 2023 alle ore 16:00 per la rassegna Kids il sipario dell’Auditorium Don Bosco si alzerà per Ciccio Pasticcio e i tre porcellini.



In scena la Ciccio Pasticcio Band, un mix efficace di animatori e artisti che attraverso la musica, le gag comiche e gli spettacoli di teatro-animazione rendono la formazione unica nel suo genere.



Buon compleanno Ciccio Pasticcio!

Quanta emozione Per questo Giorno importante. Ciccio Pasticcio ha invitato alla sua festa i suoi amici e Preparato Per Loro delle bellissime sorprese. Verranno anche i Tre Porcellini e il Lupo Rino? I Tre Porcellini si Presentano Per Primi alla festa e inizia subito il divertimento tra musiche vivaci e giochi coinvolgenti. Quando arriva Lupo Rino, Però, il clima cambia: Gli scherzi si fanno incalzanti e qualcuno comincia a rimanerci male. Ciccio Pasticcio continua a ripetere a tutti che La Parola d’ordine della sua festa è Amicizia e alla fine tutti torneranno a divertirsi, a Giocare e Ballare insieme.



I biglietti sono in vendita tramite il circuito vivaticket e si possono quindi acquistare presso le loro rivendite e online sul sito www.vivaticket.com oppure presso l’Auditorium Don Bosco il giorno dello spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio.



Il costo dei biglietti è di soli 5€, sia per i bambini che per gli adulti accompagnatori.



Anche quest’anno è forte la nostra volontà di dare un chiaro segnale di diffusione del teatro mantenendo il costo dei biglietti per gli spettacoli per bambini a soli 5€.



La rassegna, sotto la direzione artistica di Omar Mohamed, Lara Panighetti e Alessandro Audino è stata organizzata in collaborazione con la parrocchia S. Antonio di Padova e si svolgerà presso l’”Auditorium Don Bosco”, in via C. Battisti 14 – Cascina del Sole, Bollate (MI).



Per informazioni inviare una mail a info@teatrogost.it oppure chiamare il numero 333 9125100.



Tutte le informazioni sul nostro sito www.teatrogost.it



A questo punto non ci resta che dirvi... VeniTE A TROvarci!