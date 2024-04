Ciccio Pasticcio nella terra delle emozioni



Ciccio Pasticcio sta per iniziare una nuova avventura, anche se ancora non lo sa! È alla ricerca di un cappello che si abbini alla sua giacca ma soprattutto alla sua personalità. Nel negozio in cui ha deciso di entrare vivrà un’esperienza unica. Tra i tanti posti in cui poteva capitare, questo negozio è il laboratorio del Cappellaio Matto! Proprio così, quello di Alice (ma non ditelo ad alta voce, potreste farlo arrabbiare)!



Rassegna VeniTE A TROvarci - 12^ edizione. Diretta da Omar Mohamed, Lara Panighetti e Alessandro Audino. Con il patrocinio ed il sostegno del Comune di Bollate e di Fondazione Cariplo



