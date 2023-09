Le poesie di Mao Zedong

Presentazione della nuova traduzione delle poesie di Mao Zedong



Anche i grandi condottieri politici scrivono poesie per ritrovare loro stessi.

Lo stesso Mao Zedong (Tse-Tung) si concedeva il gusto delle rime in cui riversava i propri pensieri e le emozioni più intime.

In queste poesie c’è tutto Mao: gli ideali politici, i sentimenti più profondi, l’entusiasmo per i successi, le speranze per le sorti del popolo, le nostalgie malinconiche, i ricordi…

Questa nuova traduzione condotta sul testo originale cinese ci offre la possibilità di ricordare la figura di Mao Zedong, riscoprendo e mettendo in luce, al di là del personaggio politico, l’uomo e il poeta.



L’incontro si terrà Giovedì 28 settembre, alle ore 18.30, a Milano, al Centro Brera di via Formentini 10.

Intervengono: Oliviero Diliberto, e Isabella Doniselli Eramo, traduttrice e curatrice del volume.

Modera l’incontro Armando Torno.

Lettura di alcune poesie in lingua originale a cura di Zhang Yingying.





È gradita la prenotazione inviando una mail a lunieditrice@lunieditrice.com