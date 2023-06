"Cina, la nuova frontiera dell’arte" in mostra a Milano. Come avere i biglietti scontati

Dal giugno al ottobre a Milano arriva la mostra Cina - La nuova frontiera dell’Arte .

Tra i fenomeni artistici più interessanti, a cavallo tra XX e XXI secolo si pone, senza ombra di dubbio, la repentina comparsa dell’arte cinese contemporanea.

Sino all’altro ieri, la Cina pareva un luogo remoto, distante, misterioso, rivelandosi ha improvvisamente sconvolto tutte le gerarchie sin qui consolidate sia dal punto di vista storico, sociale ed economico che ovviamente, anche artistico e culturale.

Improvvisamente tutto ciò che accade in Cina, riguarda anche noi, direttamente o indirettamente. Lo sviluppo, spasmodico e repentino della Cina, non può non riguardare anche il mondo dell’ arte.

La mostra

Cina – La nuova frontiera dell’Arte è una mostra suddivisa in sei sezioni al fine di ripercorrere il percorso evolutivo dell‘arte cinese:

1. La Cina dell’ultimo imperatore,

2. Mao e la rivoluzione culturale,

3. La calligrafia e la pittura ad inchiostro,

4. Il Realismo,

5. Dall’astrattismo al concettuale,

6. Video e filmati.

La mostra rappresenta uno spaccato estremamente importante della scena artistica cinese moderna che fa i conti con la propria storia e la propria cultura, guardando avanti e valorizzando nel contempo l’eredità millenaria della pittura ad inchiostro.

Condizioni

- Ingressi contingentati e scaglionati.

- Voucher per biglietto Open (include ingresso salta la fila)

- Per la visita alla mostra non occorre alcuna prenotazione, basta recarsi presso la biglietteria della mostra e accedere.

- I bambini fino ai 6 anni non pagano l’ingresso alla mostra.

- Il Voucher è valido per un singolo ingresso alla mostra fino alla data di chiusura.