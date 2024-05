Cine-concerto

Performance di un gruppo di giovani allievi, ragazzi tra i 10 e i 15 anni del Centro Musicale Suzuki di Milano, che conclude il laboratorio di improvvisazione musicale finalizzata all'immagine.

Violinisti, violoncellisti e pianisti, guidati dalla docente Francesca Badalini, con la collaborazione di Margherita De Dionigi per la sezione Archi, realizzeranno una singolare forma di intrattenimento: le immagini proiettate di cortometraggi dell'epoca del cinema muto saranno accompagnate, in contemporanea, dalla creazione dal vivo delle loro colonne sonore. Con il Patrocinio di Municipio 1, l'evento è aperto a tutti, in particolare a ragazzi e famiglie, a ingresso gratuito sino ad esaurimento posti.