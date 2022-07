Il cinema all'aperto (e in cuffia) nella nuova edizione di "Arena Chiesa Rossa"

Dal 22 giugno al 23 luglio, e da fine agosto al 30 settembre torna a Milano “Estate al Cinema – Arena Chiesa Rossa 2022”, la rassegna di cinema all’aperto che da giugno a settembre illumina il Municipio 5 del Comune di Milano, offrendo una programmazione ricca e diversificata, per accontentare tutti i gusti e per tenere compagnia sia agli adulti che alle famiglie.

La nuova edizione della rassegna

Dopo il successo delle due precedenti edizione, il Centro Asteria, la Parrocchia Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa e l’Associazione Alveare propongono anche per l’estate 2022 l’Arena Estiva Chiesa Rossa, una nuova rassegna cinematografica da guardare sotto le stelle.

Il cinema in quartiere

Questa estate la rassegna del Cinema Arena Chiesa Rossa 2022 si arricchisce ancora di più, prevedendo la proiezione di quatto film a settimana. La prima parte della rassegna inizierà il 22 giugno e terminerà il 23 luglio, per poi riprendere l’ultima settimana di agosto e accompagnarci per tutto settembre.

Il progetto risponde alle esigenze culturali, educative e sociali del quartiere periferico di Milano in cui ci troviamo e di tutti coloro che a vario titolo parteciperanno all’esperienza (l’Associazione Alveare, che lavora opera per il reinserimento nel mondo del lavoro delle persone disoccupate; giovani e adolescenti del quartiere, impegnati in modo volontario nelle attività di accoglienza, triage e punto ristoro), favorendo così un senso di comunità partecipativa.

La programmazione

Le proiezioni - che si svolgeranno con l’ausilio di cuffie Wireless, per garantire la qualità acustica e favorire la partecipazione delle persone anziane - si terranno nelle giornate di martedì, mercoledì, venerdì e sabato, con una programmazione specifica per ogni giorno della settimana:

- Il martedì è dedicato al cinema italiano

- I titoli del mercoledì sono pensati in modo particolare per i più giovani, da vedere in compagnia degli amici o della famiglia

- Il venerdì sarà dedicato a titoli d’autore in lingua originale

- Il sabato, invece, si proporranno titoli “mainstream”, adatti a un pubblico ampio che desidera non perdersi i titoli cult del momento.