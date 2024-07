CineMare, il cinema all'aperto in cuffia

Dal 18 giugno al 15 settembre da Mare Culturale Urbano arriva il cinema in cuffia all'aperto.

La nuova edizione di CineMare

Per la nona estate consecutiva, la sala cinematografica all’aperto nella piazza di Cenni di Cambiamento di Milano, in zona San Siro, propone un fitto programma di proiezioni: l'appuntamento con CineMare è dal 18 giugno al 15 settembre 2024.

Nella piazza di Cenni di Cambiamento, l’housing sociale a ridosso della Cascina Torrette in cui si trova Mare Culturale Urbano, dal martedì alla domenica vengono proiettati i migliori film usciti al cinema, pellicole d’autore italiane e internazionali, anche in lingua originale sottotitolata. Il sabato sera è dedicato a film per bambini e famiglie; in programma anche film d'autore e indipendenti e incontri con ospiti.

Programma

Di seguito il programma completo delle proiezioni di CineMare 2024, tutte con inizio alla ore 21.45.

Martedì 9 luglio - Il popolo delle donne di Yuri Ancarani (ospite Marina Valcarenghi)

Mercoledì 10 luglio - Palazzina Laf di Michele Riondino

Giovedì 11 luglio - Past lives di Celine Song (versione originale sottotitolata)

Venerdì 12 luglio - Ferrari di Michael Mann (versione originale sottotitolata)

Sabato 13 luglio - C’è ancora domani di Paola Cortellesi

Domenica 14 luglio - Io capitano di Matteo Garrone

Martedì 16 luglio - Misericordia di Emma Dante (ospite Emma Dante)

Mercoledì 17 luglio - Viaggio in Giappone di Élise Girard

Giovedì 18 luglio - Assassino a Venezia di Kenneth Branagh

Venerdì 19 luglio - La zona d’interesse di Jonathan Glazer

Sabato 20 luglio - Emma e il giaguaro nero di Gilles de Maistre

Domenica 21 luglio - The Holdovers di Alexander Payne

Martedì 23 luglio - Flora: la più giovane staffetta partigiana di Martina De Polo (ospite Martina De Polo)

Mercoledì 24 luglio - Foglie al vento di Aki Kaurismäki

Giovedì 25 luglio - La sala professori di I?lker Çatak (versione originale sottotitolata)

Venerdì 26 luglio - Povere creature di Yorgos Lanthimos

Sabato 27 luglio - Tutti tranne te di Will Gluck

Domenica 28 luglio - Dogman di Luc Besson

Martedì 30 luglio - Un paese ci vuole: Zavattini, Luzzara e il Po di Vanni Vallino

Mercoledì 31 luglio - Past lives di Celine Song