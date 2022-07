Cinema in cuffia da Mare Culturale Urbano: l'appuntamento per le famiglie

Domenica 9 luglio appuntamento speciale da Mare Culturale Urbano. La cascina nel cuore di Milano accoglierà infatti bambini e famiglie per una serata speciale all'insegna del cinema in cuffia. Alle 21:30 verrà proiettato "Troppo Cattivi", nuovo film d'animazione diretto da Pierre Perifel.

La trama

Sono astuti, spavaldi, intelligenti, sono anche cattivi, ma “molto bravi ad esserlo”. Sono Mr Wolf, il George Clooney della banda, Mr Snake, il più perfido, Shark, genio del travestimento, Piranha, tutto denti e gonfi muscoli, e Miss Tarantula, per gli amici Webs, hacker di piccole dimensioni e grande cervello.

Tutto quello che chiedono è continuare a rubare e a farla franca, per scappare su un’auto da corsa e godersi le loro facce al telegiornale, seduti comodamente sul divano del loro covo segreto. Ma l’arrivo della governatrice Foxington cambia tutto. Questa volta, se i Toppo Cattivi vogliono sfuggire alla cattura non hanno altra possibilità che fingersi troppi buoni, per vincere il Premio del Buon Samaritano e rubare finalmente l’agognato Delfino d’oro.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti con la prevendita sul sito dedicato.