Il cinema di Chaplin

Evento dedicato agli under 30 in programma per domenica 8 maggio alle ore 16:00.

Proiezione del film "The Gold Rush" di Chaplin con colonna sonora eseguita dal vivo dall'Orchestra I Pomeriggi Musicali, seguito da una chiacchierata con Matteo Pavesi, direttore della cineteca di Milano, alla scoperta della cineteca e del cinema. L'evento si concluderà con un aperitivo tutti insieme.



il costo del biglietto sarà di 10 € (concerto + aperitivo) e sarà possibile acquistarlo tramite ticketone ( https://rebrand.ly/Altri-pomeriggi-Chaplin ) o direttamente presso la biglietteria del teatro preferibilmente entro mercoledì 4 maggio.



Per la partecipazione sarà necessario presentare il green pass ed è richiesto l’uso della mascherina FFP2.