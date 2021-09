Cinema in Rizzoli

L’anfiteatro di via Rizzoli 13 a Crescenzago, diventa per due fine settimana un’arena cinematografica estiva.

Il Comitato inquilini Rizzoli 1983, insieme al collettivo cinematografico CINEVAN, organizza una rassegna di cinema sotto le stelle all’interno dei giardini pubblici di via Rizzoli.

Il programma:

- 17 settembre: In viaggio verso un sogno – di Tyler Nilson e Mivchael Schwartz

- 18 settembre: Il condominio dei cuori infranti - di Samuel Benchetrit

- 24 settembre: Bangla – di Phaim Bhuiyan

- 25 settembre: La Mélodie – di Rachid Hami

Ingresso dalle ore 20.30, proiezione film alle ore 21.00

Dalle 20.30 alle 21.00 proiezione di contributi video prodotti da Cinevan.

Le proiezioni sono gratuite e aperte solo su prenotazione a:

prenotazioni@cinevan.it

Per accedere alle gradinate dell’anfiteatro è necessario esibire il Green Pass. Per maggiori informazioni www.cinevan.it

Prima di ogni film verrà proiettato il documentario breve “Miracolo a Milano Est” e un “Tutorial condominiale” realizzato per comunicare opportunità e regole di buona convivenza agli inquilini degli stabili della zona.

