MUR, l'esordio alla regia di Kasia Smutniak: la prima al Cinema Anteo

Venerdì 20 ottobre 2023 alle 21.00, il Palazzo del Cinema Anteo di Milano ospiterà una speciale proiezione del docufilm Mur, esordio alla regia di Kasia Smutniak che, insieme al produttore Domenico Procacci, sarà in sala per salutare il pubblico.

Il film ci riporta a Marzo 2022, con la Russia che ha invaso l’Ucraina, e l’intera Europa che si è mobilitata per dare asilo ai rifugiati. Il Paese che si è distinto per tempestività e generosità è stata la Polonia, lo stesso Paese che ha appena iniziato la costruzione del muro più costoso d’Europa per impedire l’entrata di altri rifugiati. Una striscia di terra, la Zona Rossa, corre lungo tutto il confine bielorusso, e impedisce a chiunque di avvicinarsi.

Kasia Smutniak esordisce alla regia con un film che è allo stesso tempo un diario intimo e una denuncia.Il percorso, incerto e rischioso viaggio nella zona rossa, dove l’accesso non è consentito ai media, inizia davanti al "muro".

MUR è stato presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival e verrà presentato alla Festa del Cinema di Roma 2023 nella sezione Special Screening. È prodotto da Domenico Procacci, Laura Paolucci, Kasia Smutniak ed è scritto da Kasia Smutniak e Marella Bombini. È una produzione Fandango in associazione con Luce Cinecittà e una distribuzione Luce Cinecittà.