Pio e Amedeo incontrano il pubblico del loro film a Milano

Sabato sera, alle 20.20 al cinema Uci Bicocca a Milano, il duo comico Pio e Amedeo e il regista Gennaro Nunziante saluteranno il pubblico presente in sala per la proiezione di 'Belli Ciao', la nuova commedia distribuita da Vision Distribution.

La storia è quella di Pio e Amedeo, due amici inseparabili, almeno fino al giorno della maturità, quando scatta anche per loro, inesorabile, il fatidico dilemma che attanaglia i giovani del Sud: mollare tutto in cerca di un futuro migliore o restare a casa e provare a costruire quel domani possibile? Pio, con l'ambizione della finanza, decide di partire per la Milano da bere, Amedeo - da sempre appassionato di medicina - sceglie invece di restare convinto che anche al Sud si possa progettare un futuro. E anche se non ha mai preso uno stetoscopio in mano e si è ritrovato a vendere articoli sanitari, lavora al fianco del sindaco per bloccare l'inevitabile fuga dei giovani verso il Nord.

Ma per rilanciare l'economia locale servirebbe un grande investimento. Sarà così, per un imprevedibile scherzo del destino, che i due amici si ritroveranno anni dopo, su fronti opposti ma forse con un sogno in comune. Anche se Pio è ormai milanese d'adozione e manager di successo con una vita al top e Amedeo, con implacabile orgoglio meridionale, continua ad impegnarsi perché il suo paese possa offrire un futuro ai giovani. Riusciranno i due amici a dimostrare che il loro non è un paese per vecchi?

