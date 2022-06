Torna corti d'estate con i cortometraggi al Cinemino

VertigoFilmFest è orgoglioso di annunciare il suo primo appuntamento estivo, in una serata all'insegna del cortometraggio italiano e internazionale. Proiezioni, dibattiti, drink e incontri con ospiti. Il tutto nella splendida Cornice de Il Cinemino: cinema monosala, bar di quartiere, e soprattutto tappa fondamentale nel panorama cinematografico milanese.



VertigoFilmFest è il festival itinerante di cortometraggi che da tre anni porta le sue serate nei locali di Milano unendo l'emozione della visione di un film a un drink e due chiacchiere scambiate fuori dalla sala.



In attesa dell'evento finale di settembre potrete avere un piccolo assaggio di alcuni dei cortometraggi più interessanti, italiani e non, arrivati al festival negli ultimi mesi.

Tra una proiezione e una chiacchierata avremo anche la possibilità di conoscere alcuni degli autori, che saranno presenti in sala per rispondere alle nostre domande.



Prenotazione consigliata. Per info e prenotazioni scrivici a

email: vertigofilmfest@gmail.com

cellulare/whatsapp: +39 3383715947



Programma della serata:



Bahamas - regia di Fabio Orefice, Rodolfo "Belusci" Croce - Fiction ITALIA

Dreams of Lonely People - regia di Marek Leszczewski - Fiction POLONIA

Heartquakes - regia di Niccolò Donadini - Documentario ITALIA

Il tesoro di Andrista - Simona Rigamonti, Cristina Capoano, Valeria Cardea, Raffaella Villani - Animazione ITALIA

Vlada goes to London - Arti Savchenko - Fiction ISRAELE



Tutti i film proiettati saranno sottotitolati in italiano e in inglese