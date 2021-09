Al Cinemino un weekend di film dedicati ai rapporti umani

Il cinema come strumento di riflessione e coesione sociale, come momento importante di condivisione per chi ha sofferto solitudine e isolamento. Ritorna il Cineclub Cinemino e lo fa con il progetto “Insieme al Cinema”: sei proiezioni che si svolgeranno nelle mattine dei weekend di settembre, il sabato e la domenica alle ore 11. Il filo rosso dei titoli scelti sarà l'importanza dei rapporti umani come unica soluzione alla solitudine e all'emarginazione sociale. L’ingresso è gratuito (con tessera obbligatoria). Il progetto è realizzato in collaborazione con il Municipio 4 di Milano.

Con il pensiero ad anziani e adolescenti, a tutte le fasce di età che maggiormente hanno subito l’impatto delle limitazioni imposte dalla pandemia globale e le conseguenze del distanziamento sociale, il programma vuole riportare a scoprire la cultura cinematografica come antidoto per il benessere. Questi i titoli: Anomalisa, Il Condominio dei cuori infranti, Harold e Maude, Due, Guida romantica a posti perduti, I profumi di Madame Walberg.

Il programma

Si inizia sabato 4 settembre con "Anomalisa", film di Charlie Kaufman del 2015. Con questo lavoro, il regista continua a sperimentare - utilizzando un’animazione stop motion – e per l’occasione si affianca all’autore Duke Johnson, riuscendo a dare nuova originalità alla storia creata. Michael Stone è il protagonista, marito e padre nonché noto autore di best seller, che si trova a Cincinnati per una conferenza. Michael prende alloggio all’hotel Fregoli e, dopo aver rivisto una donna con cui undici anni prima aveva avuto una relazione, incontra casualmente Lisa Hesselman la quale è arrivata in città con un’amica proprio per assistere alla sua conferenza. Tra i due si instaura un’immediata attrazione che potrebbe cambiare la vita di entrambi.

Domenica 5 settembre è il momento de "Il condominio dei cuori infranti", commedia surreale dalla regia di Samuel Benchetrit (2015). Una storia seria e ironica, che si svolge tutta in un condominio. Nella banlieue parigina precipita John Mckenzie, un astronauta americano finito fuori rotta; qualche piano sotto Charly, adolescente che vive con una madre assente, soccorre la nuova vicina, Jeanne Meyer, attrice degli anni Ottanta caduta dal piedistallo e chiusa fuori dalla porta; al primo piano crolla a terra Sternkowtiz dopo cento chilometri di cyclette e una disastrosa riunione condominiale. Tre cadute che troveranno nell’altro una ragione e daranno una svolta alla vita, propria e collettiva.

abato 11 settembre sarà proiettato invece "Harold e Maude", commedia del 1971 a firma Hal Ashby. Harold ha diciotto anni, è stanco della vita, pensa continuamente al suicidio e frequenta i funerali; lei è Maude, settantanove anni, ama la velocità, si fa beffe dei rituali borghesi ed ama molto la vita. I due si innamorano e quando Harold annuncia che vuole sposarla la famiglia impazzisce. Maude però risolve ogni problema: ancor prima di conoscere il ragazzo, aveva deciso che al suo ottantesimo compleanno avrebbe messo fine alla sua vita. Ora ha una ragione di più per farlo: lascia tutta la sua energia vitale in eredità a Harold.

Domenica 12 è il turno di "Due", pellicola francese del 2019 di Filippo Meneghetti. Una storia d’amore, una storia drammatica, capace di aprire molti occhi sulla realtà: due donne mature, Nina e Madeleine si amano in segreto da decenni, ma tutti, compresi i loro parenti, pensano che siano solo vicine di casa. Quando la routine di ogni giorno viene sconvolta da un evento improvviso, la famiglia di Madeleine finisce per scoprire la verità. E l’amore fra le due è messo alla prova e un nuovo cammino, percorso deve essere re-inventato.

"Guida romantica a posti perduti" è il titolo di sabato 18 settembre. Film italiano, diretto da Giorgia Farina (2020), segue la storia di Benno (Clive Owen) e Allegra (Jasmine Trinca), due vicini di casa che non si sono mai incontrati. Lui ha più di cinquanta anni e ama bere molto, lei giovane e creativa, è una blogger di viaggi. Benno e Allegra vivono delle loro bugie e non hanno nessuna intenzione di fermarsi. Tutto cambia quando un giorno Benno per sbaglio finisce sul pianerottolo di Allegra: da quel momento per uno stano caso i due intraprendono un viaggio, dall’Italia all’Inghilterra attraverso la Francia, alla ricerca di luoghi abbandonati o perduti. Il viaggio sarà l’occasione per riscoprire sé stessi e sostenersi a vicenda.

Informazioni utili

Si ricorda che non è possibile fare la tessera al momento: si consiglia di richiederla almeno il giorno precedente, compilando il modulo sul sito dedicato.

