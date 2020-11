Cineteca Milano, i migliori film da vedere gratis e in streaming

In occasione della XIX Settimana della Cultura d’impresa, organizzata da Museimpresa e Confindustria, Fondazione AEM promuove l'iniziativa “I Film di AEM”, un webinar e una rassegna di film in streaming gratuito in collaborazione con Cineteca Milano.



Giovedì 19 novembre 2020, dalle ore 18.00 alle ore 19.45 in programma il webinar “I Film di AEM” che si terrà online sulla piattaforma Zoom. Durante l'incontro sarà presentato il cofanetto dvd "I Tesori del MIC. I FILM DI AEM. L’antologia (1928-1962)", la prima antologia realizzata in occasione del centenario dell’Azienda Elettrica Municipale di Milano, un virtuoso lavoro di ricerca e promozione della cultura cinematografica. Fondazione AEM ha intrapreso infatti dal 2013 un lungo progetto pluriennale con lo scopo di salvaguardare e valorizzare ciclicamente una parte cospicua del suo patrimonio filmico, in collaborazione con Cineteca Milano e Archivio Nazionale Cinema Impresa. Il webinar online vuole diffondere al pubblico non solo gli esiti del progetto, quanto l’importanza e la varietà di questo straordinario patrimonio comune, oggi digitalizzato e reso disponibile a cittadini e studiosi.

I filmati disponibili in streaming gratuitamente

Dal 17 al 24 novembre Cineteca Milano rende inoltre disponibili gratuitamente in streaming sulla propria piattaforma alcuni filmati dell'antologia, unici per quantità e tipologia di materiale.

Racconta Matteo Pavesi, Direttore di Cineteca Milano: "Fondazione AEM ha ricoverato e digitalizzato presso l'Archivio nazionale del Cinema Impresa di Ivrea le proprie pellicole, e ha scelto la Cineteca di Milano per la valorizzazione del proprio patrimonio filmico, garantendo così la conservazione dei materiali e la loro diffusione al pubblico attraverso l'edizione in DVD nella collana "I Tesori del MIC", ovvero del Museo Interattivo del Cinema di Cineteca Milano. Questa collana annovera rari e preziosi materiali, inediti nella storia ufficiale del cinema. Questi lavori nascono nell'alveo del cinema d'impresa come documentazione di costruzioni di dighe o impianti industriali per l'elettrificazione, ma i modi del racconto cinematografico sono spie della vitalità e della forza del cinema in un tragitto che ci porta dagli anni Venti alla fine degli anni Settanta del '900, dal cinema muto a quello su nastro magnetico. Oggi le riprese delle titaniche dighe o delle elegantissime centrali elettriche in Valtellina sono l'esempio alto del lavoro, della tecnologia della scienza e dell'utilizzo del territorio, utili per riannodare una storia d'impresa prestigiosa ma anche occasione popolare di spettacolo d'eccellenza."

