Cinevan: i palazzi popolari di quarto oggiaro protagonisti di "miracolo a Milano"

Il 16 settembre alle ore 21.00, nella cornice dei palazzi di case popolari di via Cogne 4 verrà proiettato il documentario "Miracolo a Milano Nord" con protagonisti i quartieri di Dergano, Comasina, Bovisa e Quarto Oggiaro raccontati come nessuno prima lo avevo mai fatto. Cinema del reale attraverso lo sguardo filtrato dalla telecamera di giovani studenti liceali su una città tutta da scoprire tra cortili delle case popolari, comitati di abitanti, associazioni e progetti di rigenerazione socio-culturali.



È partito in primavera il tour di esplorazione urbana proposto da Cinevan, un collettivo milanese di videomaker e finanziato da Fondazione Cariplo attraverso il Bando SottoCasa, insieme a 25 ragazzi del Liceo Cremona che, a bordo di un van, muniti di telecamere e microfoni, sono andati alla ricerca di piccoli e grandi miracoli della nostra città. Piccoli gesti di solidarietà quotidiana, progetti che partono dal basso e promuovono cambiamenti positivi nei quartieri della metropoli milanese.



C'è Alberto che ha una sindrome rara che però non lo ferma, c'è Samanthakhan che in pieno lockdown ha fondato una sartoria per le donne vittime di abusi e c'è Marzia che coltiva erbe officinali laddove prima c'era una discarica abusiva: c'è tutto questo e molto altro nel documentario partecipativo "Miracolo a Milano Nord".

Il risultato di questo tour di esplorazione urbana, approda il 16 settembre a Quarto Oggiaro nella cornice dei palazzi di case popolari di via Cogne 4 dove sarà proiettato insieme al film "La famiglia Bélier" per una serata di cinema gratuito, un'iniziativa sostenuta da Municipio 8 con la collaborazione di MMspa.





Ingresso gratuito ore 21 su prenotazione a prenotazioni@cinevan.it