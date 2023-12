Cinisello Balsamo: gruppo consiliare della lega presenta in comune mozione a favore di israele

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Esprime piena e incondizionata solidarietà allo Stato di Israele e cordoglio per le vittime dell’attacco di Hamas, il Gruppo consiliare della Lega di Cinisello Balsamo, rappresentato dai consiglieri Massimiliano Sticco e Michele Minutilli. Insieme con il commissario cittadino, Alessandra Riccardi, il gruppo è stato presente alla manifestazione organizzata da Matteo Salvini a Milano a sostegno di Israele e a difesa dei valori dell’occidente. Da Largo Cairoli, dove la manifestazione si è svolta pacificamente alla presenza di migliaia di persone, è partito un messaggio contro l’odio, la violenza e l’antisemitismo, a difesa dell’esistenza dello Stato di Israele e che chiede come obiettivo finale due Popoli e due Stati. “Con Israele, con la democrazia e per la pace”. Così titola infatti la Mozione Urgente di cui il gruppo consiliare della Lega di Cinisello Balsamo, il 6 novembre scorso, si è fatto promotore in consiglio comunale con l’obiettivo di coinvolgere il sindaco e la giunta comunale, a condannare fermamente l’attacco ai danni di Israele da parte dell’organizzazione terroristica islamica Hamas e farsi parte attiva in ogni sede per sostenere il processo di pace e il diritto dello Stato di Israele a esistere e a difendersi. La mozione urgente parte dalla considerazione che quella di sabato 7 ottobre è stata l’ennesima aggressione dell’organizzazione terroristica islamica Hamas ai danni di Israele avvenuta mediante lancio di migliaia di razzi dalla striscia di Gaza, con l’infiltrazione di numerosi terroristi all’interno del territorio israeliano e un bilancio, tra morti, feriti e ostaggi, destinato purtroppo a lievitare. Israele – si legge nel testo della mozione - è costretto sin dalla sua nascita, e anche in questa occasione, a doversi difendere per garantire la propria sopravvivenza dagli attacchi di organizzazioni come Hamas e altri gruppi violenti che negano il suo diritto a esistere. “Riteniamo – dichiarano i consiglieri del Gruppo della Lega - che sia indispensabile il rispetto dei principi fondamentali che dovrebbero guidare ogni società̀ e ogni popolo. Non possiamo rimanere indifferenti di fronte alle violenze e agli attacchi ai diritti umani più̀ fondamentali. Riconosciamo che ci sono persone innocenti su entrambi i lati di questo conflitto che stanno soffrendo e desideriamo ardentemente la pace per tutti. Non dimentichiamo che la pace non è solo l'assenza di violenza, ma la presenza di giustizia. Con questa mozione vogliamo quindi mandare un messaggio forte: la nostra solidarietà̀ a tutti coloro che soffrono a causa di questa violenza e il nostro impegno a lavorare per la pace, la libertà e la giustizia”. L’invito all’amministrazione di Cinisello Balsamo è inoltre quello ad inviare il provvedimento all’Ambasciatore israeliano in Italia e al Governo italiano per manifestare apertamente la vicinanza del comune alle ragioni di Israele.