Cirano di Bergerac - dal 20 al 30 ottobre 2022 - Teatro Leonardo di milano

Torna a Milano, Cirano di Bergerac, lo spettacolo dei record, il cult del teatro che festeggia

quest’anno la sua 25esima stagione e ha segnato la storia di un'intera generazione di attori e

spettatori



Con più di 250.000 spettatori, oltre mille repliche in tutta Italia, migliaia di fan, centinaia di articoli sui giornali, questo Cirano non smette di emozionarci.

Sarà ancora Corrado d'Elia a interpretare in maniera sentita e appassionata l'indomito guascone dal lungo naso e dalla irresistibile vitalità e a raccontare, in una messinscena della sottrazione dalla

forte accentuazione simbolista, l’amore non corrisposto per Rossana, innamorata di Cristiano, bello ma privo di spirito.

Virtuoso insuperabile della spada e della parola, Cirano pagherà con la morte la sua diversità e il suo rifiuto all'asservimento politico e culturale e al conformismo ideologico.

Con momenti di intensa fisicità e nella maniera visionaria e sentita cui Corrado d'Elia ci ha abituato, svestito delle piume del romanticismo e delle facili rime, questo Cirano ci emozionerà ancora, per la fedeltà irremovibile ai suoi sogni.

Un classico, sapientemente ricomposto in una nuova veste poetica. Uno spettacolo da gustare tutto d’un fiato.



