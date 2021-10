I milanesi promuovono il nuovo modo di fare circo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Le performance di Gravity, il nuovo spettacolo del Circo di Mosca, inizialmente previste fino al 14 Novembre, sono state prorogate fino al 28 Novembre 2021 all'Idroscalo di Milano. Un successo inaspettato, quella di una delle compagnie circensi più famose del mondo, sia per la scelta di presentare uno spettacolo di circo innovativo basato solo ed esclusivamente sulle performance di artisti pluripremiati, sia per il timore dell'approccio degli spettatori con l'obbligatorietà al Green Pass anche per poter assistere agli spettacoli. Ed invece a quanto pare il circo moderno piace, ed anche tanto. Escapologi, flamenco acrobatico in vasche d'acqua, spari con le balestre su bersagli umani, maestri del brivido e le spericolate moto volanti mai viste prima in uno show circense in Italia, sono solo alcune delle straordinarie ed incredibili performance di Gravity che hanno fatto breccia nel cuore del pubblico milanese. Dall' 1 Ottobre (data d'inizio), tutti i weekend completamente sold-out, e la grande richiesta degli spettatori che non sono riusciti ad accedere sotto il tendone per assistere agli spettacoli, hanno portato l'organizzazione ad aggiungere nuove date fino al 28 Novembre 2021. Il grandioso Circo di Mosca con lo show innovativo intitolato “GRAVITY”, è una sfida alle leggi di gravità, ma soprattutto un invito a concedersi, dopo tanto tempo rinchiusi in casa, due ore tra sogno e realtà per recuperare quella voglia di svago con esibizioni di grande effetto. Lo spettacolo ha anche ricevuto il patrocinio della Città Metropolitana di Milano per il sostegno ad un progetto d’informazione che mira alla prevenzione del melanoma cutaneo, intitolato “IL BRUTTO ANATROCCOLO”, ideato e promosso in primis dall’ onorevole Maria Teresa Baldini, medico chirurgo specialista che annovera anche esperienza decennale all’Istituto dei Tumori di Milano dove ha affiancato il professor Umberto Veronesi ed il luminare del melanoma a livello mondiale prof. Natale Cascinelli; il Brutto Anatroccolo in effetti, non sarebbe altro che un neo diverso da individuare precocemente, apparentemente un “anatroccolo”, ma che in realtà nasconde una natura diversa da come appare. Il circo, che con la sua storia sa coinvolgere grandi e bambini, trasferisce un messaggio di educazione sanitaria, ed attraverso un sano intrattenimento trasmette dei valori, proprio come fare prevenzione anche nei momenti di svago. Gli show del Circo di Mosca all’Idroscalo di Milano, saranno presentati fino al 28 Novembre 2021, come da programmazione seguente: - Lunedì e Giovedì alle ore 17.30; - Venerdì e Sabato alle ore 17 ed alle ore 21; - Domenica e giorni festivi alle ore 15.30 ed alle ore 18.30. - Martedì e Mercoledì: Chiusura settimanale Biglietti in prevendita su TICKETONE. www.circodimosca.it