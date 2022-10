Arriva a Milano il circo più pericoloso del mondo

Nessun limite. A Milano arriva "No limits", lo spettacolo prodotto da "Gravity", la famosa compagnia circense creatrice degli show più pericolosi ed estremi dal mondo (senza animali). L'appuntamento è dal 7 ottobre all'11 dicembre all'Idroscalo.

Il "Gravity Circus promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso per quasi due ore di spettacolo", assicurano gli organizzatori. "Lo show diretto artisticamente da Larry Rossante e con il management di Lenny Alvarez, porta in scena un cast stellare di artisti pluripremiati nei più grandi festival del mondo. Uomini che volano spingendosi al limite dell’incredibile, spericolati acrobati ed equilibristi, grandi illusioni, la 'ruota della morte' vincitrice del clown d’oro al Festival Internazionale del Circo di Montecarlo e le uniche ed inimitabili moto freestyle volanti sotto il tendone del circo, sono solo alcune delle performance di questo nuovo spettacolo circense estremo da cui il titolo No Limits", si legge in una nota della compagnia.

Sarà "uno show che oltre a divertire vuole anche far riflettere sugli unici limiti che l’uomo può avere: il tempo e la mente, e che solo prendendone consapevolezza riuscirà a superarli per vivere al meglio. La regia è affidata a Davide Demasi in arte Mister David, definito dalla stampa come l’Houdini del Circo, campione del mondo di Street Magic e Guinness world record, che torna in scena con delle nuovissime performance, rivisitate per l’occasione, insieme alla sua inseparabile Family Dem, mentre le coreografie sono a cura di Claudio Grimaldi".

Il circo più spericolato del mondo porta in tour anche il sostegno ad un progetto d’informazione che mira alla prevenzione del melanoma cutaneo, intitolato “Il brutto anatroccolo", ideato e promosso dall'onorevole Maria Teresa Baldini, medico chirurgo specialista che annovera anche esperienza decennale all’Istituto dei Tumori di Milano dove ha affiancato il professor Umberto Veronesi ed il luminare del melanoma a livello mondiale Natale Cascinelli.

Gli spettacoli si terranno:

- tutti i lunedì ed i giovedì alle ore 17:30;

- tutti i venerdì, sabato ed il 7 dicembre: alle ore 17:30 ed alle ore 21;

- domenica e 1 novembre alle ore 15:30 ed alle ore 18:30.

- 31 Ottobre Extra halloween show alle ore 21:30

- martedì e mercoledì chiuso per riposo