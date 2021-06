Circonferenze 2021, a Rho arriva il festival di circo e teatro di strada

"La vita è come andare in bicicletta: se vuoi stare in equilibrio devi muoverti". Albert Einstein.

"E che cos’è il circo se non una continua ricerca d’equilibrio? Come un funambolo che si destreggia sul filo, o un acrobata che cerca di atterrare a piè pari, o un giocoliere sempre alla ricerca di un'armonia tra lanci e prese cercando la parabola perfetta" scrivono gli organizzatori.

E che cosa è stata la nostra vita in questo ultimo anno e mezzo se non una continua ricerca di equilibrio tra momenti di euforia sul balcone e di noia dopo aver visto l'ennesima serie spiaggiati sul divano. In costante bilanciamento tra riunioni online, pane fatto in casa e figli dispersi nella D.a.d.

E allora vogliamo riprendere a muoverci, e lo facciamo a nostro modo in bicicletta, in monociclo, sui pattini, a testa in giù in verticale sulle mani! E speriamo che Circonferenze riporti quella voglia di stare insieme, di emozionarsi davanti ad uno spettacolo dal vivo, tra applausi e risate. Tutto assolutamente gratuito, in presenza, all’aperto, rispettando le norme anti Covid, su prenotazione, a Rho, tra ville antiche, piste di pattinaggio, cortili nascosti e parchi lussureggianti.

L'ingresso a tutte le iniziative sarà libero e gratuito con prenotazione al sito.

Programma

Di seguito il programma degli eventi.

- Giovedì 10 giugno: Parco di Villa Burba, ore 21.30. Pillole del Mago Barnaba

Un fantasista del palco, tra battute surreali, e numeri di magia al limite della genialità, da non perdere. Compagnia Borghetti/Vallin in Lunatic Park. Debutto Nazionale, uno spettacolo poetico dove i sogni più irrealizzabili diventano realtà, tra numeri di equilibrismo inusuale, giocoleria soffice, musica dal vivo.

- Venerdì 11 giugno: Parco di Villa Burba, ore 21.30

Marta Pistocchi e Alessandro Sicardi in Toponomastica. "Toponomastica" è un teatro-canzone molto particolare che ci conduce alla scoperta di una città che troppo spesso non sappiamo guardare con occhi abbastanza attenti.

- Sabato 12 giugno: Piazza san Vittore, ore 9,30. Biciclettata a cura della Fiab Rho arrivo a Villa Burba alla Cicloinstallazione

Parco di Villa Burba: dalle ore 10.30 alle 18, cicloinstallazione per Velocipedi Sonori a cura di Pane e Mate. L’entrata per questo evento è contingentata senza prenotazione.

Ore 10.30 e 11.30 (2 repliche per 2 gruppi di pubblico distinti), Compagnia Pane e Mate in “La Città e il Fiore”

Ore 17.30 e 19 (2 repliche per 2 gruppi di pubblico distinti), Andrea Mineo in “Boato”. Uno spettacolo che unisce il teatro di strada, il clown e una ricerca personale sull'uso dei trampoli e dell'altezza come sfida.

- Casa Magnaghi, ore 17.30 e 19 (2 repliche per 2 gruppi di pubblico distinti), Compagnia La Fabiola in “Attenti a quei due”. Un mondo, quello delle marionette a filo, che nell'immaginario collettivo è solitamente rivolto unicamente ai bambini, ma che in realtà riesce a stupire tutti!

- Piastra Polifunzionale di via De Amicis, ore 19

Miss Jenny Pavone in “Waiting for the Miss”. Uno show dove leggiadria e goffaggine, circo e clownerie si mischiano in un’esperienza unica creando un cocktail esilarante!

- Parco di Villa Burba. ore 20

Obelisco Production in “Si Può Vivere bene Senza Yoga”. Un reading di testi scritti e interpretati da Pleto Ple, riconosciuto come artista finalista al premio Exibart 2020. (dai 14 anni )

- Palco centrale parco di Villa Burba, ore 21.30

Alessandro Vallin in “Il Palombaro”. Personaggio surreale che si muove tra gli uomini come fossero conchiglie, stelle marine, coralli o

cavallucci marini + “Gran Galà, varietà comico circense musicale”. Giocolieri, clown, acrobati e musicisti si alternano sul palco di Villa Burba dando vita ad uno scoppiettante cabaret circense.

- Pista di pattinaggio/Pattinodromo parco di Via Pirandello, ore 21.30

Presentazione del progetto L’ULTIMA RUOTA + Andrea Vanni in “Super!Super!Super!”. Uno spettacolo che entra all’istante nel vivo attraverso l’immediatezza del suo personaggio, un improbabile supereroe. + Duo Kaos in “Time to Loop”. Spettacolo di circo contemporaneo che unisce con grande eleganza le discipline del mano a mano, della manipolazione di ruote e della bicicletta acrobatica.

- Domenica 13 giugno: Piazza san Vittore, ore 9,30. Biciclettata a cura della Fiab Rho arrivo a Villa Burba

- Parco di Villa Burba, dalle ore 10.30 alle 18. Cicloinstallazione per Velocipedi Sonori a cura di Pane e Mate. L’entrata per questo evento è contingentata senza prenotazione.

E' possibile scoprire l'intero programma sul sito dedicato.