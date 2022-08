Cislianerfest 2022 - 9^ edizione

Appena tornati dalle vacanze non si può proprio riprendere la solita routine... E allora cosa c'è di meglio che passare alcuni giorni (Venerdì, Sabato e Domenica) con i propri amici, assaporando una deliziosa samella e scherzando tra boccali colmi di un buon malto locale?



Nato nel 2014 con il desiderio di offrire un palco a tutti i gli artisti, di ogni genere ed esperienza, Cislianerfest ha da sempre come missione la promozione della musica e della cultura della buona musica a 360 gradi: in questi otto anni il live contest che caratterizza le tre serate di festival si è rivelato uno dei contest di riferimento in Lombardia, per quanto riguarda la musica emergente, ricevendo iscrizioni tutt’Italia: Milano, Bergamo, Lodi, Padova, Torino, Chieti, Brindisi, Roma, Riccione, Caserta sono alcune delle città presenti sulle carte d’identità dei nostri artisti.



Cislianerfest è molto di più di un semplice contest: oltre a vantare collaborazioni con alcune delle realtà lombarde più affermate del settore musicale (tra cui Massive Arts Studios e 0371 Music Press), grazie a diversi club locali che collaborano all’arricchimento delle varie giornate offre divertimento per tutte le età durante tutto l’arco delle giornate: negli anni hanno partecipato dei Vespa Club, Alfa Romeo Club, Tuning Club, Volo Club e numerosi sono stati gli eventi concomitanti. Quest'anno l'evento sarà totalmente rivoluzionato: aspettatevi molte nuove attività!

Cislianerfest vuole cercare di portare la cultura estera dei festival in Italia, arricchita dal grande spirito artistico italiano, con la grande consapevolezza che la festa non è festa senza MUSICA.



Anche per quest'edizione il festival avrà luogo presso “Libera Masseria”, bene confiscato alla ‘Ndrangheta nel di cui il Comune di Cisliano ha ottenuto nel 2021 l'assegnazione definitiva. La manifestazione sposa dunque diverse missioni, dalla promozione del territorio alla cultura della buona musica, ma soprattutto quella sociale, della legalità e della verità.





PROGRAMMA



Il programma aggiornato e dettagliato può essere visionato a questo link. Qui sotto potete invrvr tyobstr un



Venerdì 2:

Ore 18:30: Partita di calcio a sostegno di Libera Masseria presso il centro sportivo comunale "A. Gallana" sito in via papa Giovanni XXIII 2 - > Nazionale DJ vs. Cislianerfest

Ore 19:30: Apertura cucina presso Libera Masseria

Ore 20:00: Diamo il via a Cislianerfest 2022

?Ore 20:30: Inizio concerti - prima serata di eliminatorie

Ore 23:30: Dj-set con i componenti della Nazionale DJ



Sabato 3:

Ore 18:00: Aperitivo TOP

Ore 19:00: Apertura cucina

Ore 20:00: Inizio concerti - seconda serata di eliminatorie

Ore 23:30: Dj-set con Dj Jad & Wlady



Domenica 3:

Ore 11:45: Sfilate delle bande musicali da vari punti di Cisliano e arrivo in piazza S. Giovanni

Ore 12:30: Sfilata verso Libera MasseriaOre 12:30: Raduno Alfa Romeo GTVt Milano

Ore 13:00: CISLIANERLUNCH - PRANZO con prodotti del territorio

Ore 15:00: CISLIANERBANDE - Raduno di Bande Musicali



SI ESIBIRANNO:

Corpo musicale G. Donizetti - Corbetta

CMR Drumline - Rovellasca

Heart of Italy pipe band

Corpo Musicale P. Mascagni - Cisliano



Ore 17:00: Raduno Vespa Club Cornaredo

Ore 19:00: Apertura cucinaOre 20:00: Inizio concerti - Finale





Seguiteci sulla nostra pagina Facebook: www.facebook.com/cislianerfest

Seguiteci su Instragram: www.instagram.com/cislianerfest

Date un occhio al nostro sito web per maggiori informazioni: www.cislianerfest.wixsite.com/cislianerfest

Condividete l'evento con i vostri amici!!





DICONO DI NOI:

"Il talent scout cislianese ha fatto il tutto esaurito"- Il Giorno 2016 -"Cislianerfest: musica e divertimento. Tutto il paese si accende nel weekend. [...] si è conclusa con grande successo la terza edizione del contest. Venti i partecipanti, tra solisti e band [...] ottima riuscita per l'evento, che anno dopo anno, sta crescendo in termini di qualità e successo."- Settegiorni 2016 -"Un successo la seconda edizione del concorso. [...] Musica per tutti i gusti, atmosfera amichevole e tanto divertimento. Il Cislianerfest, giunto quest'anno alla seconda edizione, si è rivelato ancora un gran successo. [...] Quest'anno il piatto forte dell'evento è stato il contest musicale, organizzato in collaborazione con l'aiuto del Massive Arts Studios di Milano."- Settegiorni 2015 -" Cislianerfest: esordio sprint e piazza piena. Grande successo per le tre giorni di musica [...] " - Settegiorni 2014 -" Boom di Cislianerfest.Non si può certo negare che "Cislianerfest", la manifestazione musicale andata in scena sulla piazza di Cisliano nelle tre serate dello scorso fine settimana, da Venerdì 5 a Domenica 7 (finalissima con 8 tra gruppi e solisti a contendersi la vittoria e la conquista dei premi in buono acquisto del valore di 500, 300, 200 euro in base alla posizione sul "podio"), sia stato un successo che ha dato una scossa al paese. [...] "- Ordine e Libertà 2014 -





FAQ



Ci sono requisiti di ID o di età minima per accedere all'evento?

Cislianerfest è aperto a tutti! Basta che portate con voi tanta allegria e spensieratezza: venite a mangiare e divertirvi con noi!

Il contest invece è aperto solo ad artisti con almeno 14 anni d'età.





Gallery





Per qualsiasi informazioni non esitate a contattarci via mail a: cislianerfest@prolococisliano.it