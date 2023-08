Cislianerfest 2023 - 10^ edizione

Cislianerfest è festival dedicato alla musica e alla cultura della musica a 360 gradi che ha luogo il primo weekend di Settembre a Cisliano (MI). Cislianerfest si articola su tre giorni ed è ricco di momenti di pura festa che culminano nelle tre serate, il cui fulcro sono le esibizioni dei nostri artisti. Il festival quest'anno sarà alla sua decima edizione ed ha accolto, nel corso degli anni, più di 600 artisti provenienti da tutta Italia.

Il festival ha luogo presso Libera Masseria: bene confiscato alla mafia e dal 2021 assegnato definitivamente al Comune di Cisliano. Ci piace pensare che un po' di merito per il traguardo raggiunto sia anche nostro, grazie alla musica che abbiamo portato, grazie al pubblico che abbiamo fatto divertire in questo luogo. Durante la scorsa edizione abbiamo raggiunto il record di partecipazione e abbiamo avuto noti DJ a farci ballare nel post serata, tra cui Dj Jad (Articolo 31), Wlady, Benny Camaro, TonyLaces, Alex Pizzuti, ecc. Gli artisti emergenti che suonano sul nostro palco concorrono per accaparrarsi ricchi premi, tra cui la registrazione di un singolo presso i rinomati Massive Arts Studios di Milano. Sono tanti poi gli eventi collaterali che riempiono le tre giornate, tra cui raduni di alfa romeo d'epoca, vespa club, un festival bandistico (l'anno scorso avevamo 2 bande musicali, una banda di cornamuse, una banda di percussionisti, e majorettes), e ovviamente non può mancare il servizio ristorazione con prodotti a km0, prodotti sani e genuini delle cascine che circondano il territorio. Anche la birra che viene spillata è un prodotto del territorio, proviene infatti dal birrificio Birra del Parco di Abbiategrasso (MI), una realtà giovane e in continua evoluzione. Insomma, un festival che assicura divertimento e spensieratezza a fine estate, prima di riniziare la routine di ogni giorno. Per respirare un po' del clima che si percepisce al Cislianerfest, date un'occhiata all'Aftermovie dell'edizione 2022:

