Citroen festeggia i 75 anni della 2 CV: quando e dove sarà celebrata a Milano

Anniversario speciale in casa Citroen.

Si celebra a Parigi e in tutto il mondo la storica Citroen 2 CV, il modello più iconico di sempre, che compie 75 anni. Progettata presso l'ufficio stile della casa automobilistica francese, in rue du Théâtre a Parigi, è uno dei capolavori del designer italiano Flaminio Bertoni. Fu lui a studiare quella silhouette singolare che gli garantì la simpatia e una capacità seduttiva tale da conquistare tantissime persone. Il progetto del motore, invece, venne affidato all'ingegnere piemontese Walter Becchia.

Alla riscoperta della 2CV in Maison Citroen

Per celebrare la storica 2CV in questi giorni, dal 5 al 17 ottobre, a Milano, presso la Maison Citroen, all'interno dello store Coin di Piazza V Giornate, sarà esposta una 2 CV. Un driver vestito in stile parigino darà la possibilità di approfondire l'affascinante storia dell'iconico modello, insieme alla possibilità di effettuare test drive delle ultime novità Citroen, la AMI e la Citroen EC4X.

Maison Citroen è il flagship store urbano che esprime tutta l’identità della Marca e ne incarna perfettamente i valori di audacia e di comfort. Un luogo unico che permette al clientre di vivere un’esperienza fisica, in un ambiente accogliente e conviviale come la propria casa, e contemporaneamente digitale, dove scoprire la gamma Citroen in tutta semplicità.

A completare l’esperienza l’annesso test drive delle ultime novità per le vie del centro meneghino.

La mitica 2CV: una pagina di storia dell'auto francese

La 2 CV si rivelò un'auto versatile, economica e accessibile e ottenne un successo incredibile. Tra il 1949 e il 1990 ne vennero prodotte 5.114.969 unità, di cui 1.246.335 2 CV furgonetta. La 2 CV aveva rivoluzionato l'industria automobilistica e dettagli come le sue panche rimovibili, la sua leggerezza, la sua agilità e la sua comodità, l'avevano fatta diventare, da simbolo della quotidianità, a modello senza tempo.

Un'icona che ancora oggi si incontra sulle nostre strade e riunisce collezionisti da tutto il mondo.